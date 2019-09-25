财政部：养老金发放有保证

新华社北京9月24日电 （记者陈炜伟、吴雨）财政部部长刘昆24日介绍，今年1至7月，全国企业职工基本养老保险基金收入2.2万亿元、支出2万亿元左右，收支结余2000多亿元，累计结余5万亿元左右。目前，我国养老保险基金运行总体平稳，养老金的发放是有保证的。

庆祝新中国成立70周年活动新闻中心24日举办新闻发布会。刘昆在发布会上说，受人口老龄化程度加剧和人口流动不均衡等因素影响，再加上以前基金不能在省际之间调剂，确实有一些省份存在基金收支平衡压力较大的问题。

刘昆表示，下一步，要通过提高中央调剂比例、全面推开划转部分国有资本充实社保基金、加快养老保险全国统筹进度等方式，推动养老保险制度朝着更加公平和可持续方向发展。

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