“中国号”经济巨轮稳健前行（五位一体 透视新中国70年）

开栏的话

七十年风雨兼程，七十载砥砺前行。

新中国成立70年来，中国共产党不忘初心、牢记使命，团结带领全国各族人民战胜了一个又一个艰难险阻，创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。70年，中国在多个方面取得了历史性成就，发生了历史性变革，中国的综合国力日益增强，中国人民的生活日渐美好。

今天起，本报推出系列报道，从经济、政治、文化、社会、生态文明五个方面全面展示新中国成立70年来的发展成就。

9月24日，庆祝新中国成立70周年活动新闻中心举行首场新闻发布会。会上，国家发展改革委副主任、国家统计局局长宁吉喆介绍说，70年来，我国综合国力大幅提升。1952年至2018年，我国GDP实际增长174倍；人均GDP从119元提高到6.46万元，实际增长70倍。目前，我国已成为世界第二大经济体、货物贸易第一大国、外汇储备第一大国、服务贸易第二大国、使用外资第二大国、对外投资第二大国。

70年来，中国经济量质齐飞，“中国号”经济巨轮劈波斩浪，稳健运行。

经济发展创奇迹

70年沧桑巨变，中国经济实力跃升，发展活力贯穿社会方方面面。

这巨变是经济总量连上台阶。新中国诞生时，中国经济基础极为薄弱。1952年中国国内生产总值仅为679亿元，近3年，经济总量连续跨越70万亿、80万亿和90万亿元大关，稳居世界第二位。

这巨变是大国家底日趋殷实。财政实力由弱变强。1950年全国财政收入仅为62亿元，2018年达到183352亿元。外汇储备大幅增加。1952年末外汇储备只有1.08亿美元，2018年末，外汇储备余额为30727亿美元，连续13年稳居世界第一。

这巨变是贸易往来举世瞩目。2018年，货物进出口总额达到4.6万亿美元，比1978年增长223倍，连续两年居世界首位。

这巨变是开放打造引资热土。放宽市场准入、优化投资环境，2018年，中国实际使用非金融类外商直接投资1350亿美元，比1983年增长146倍，连续两年成为全球第二大外资流入国。

“70年，我们创造了经济发展的伟大奇迹。”中国社会科学院副院长、中国历史研究院院长高翔说，新中国成立后，我们在不长的时间里建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系。改革开放后，对内改革、对外开放的全面展开，充分释放了中国经济的活力，创造了人类经济发展史上罕见的中国速度。在推动经济发展的过程中，我们也经历了1997年亚洲金融危机、2008年国际金融危机等的严重冲击，但中国经济经受住了严峻考验，表现出极强的韧性。

三次产业挺脊梁

从南到北“铁骑千里卷麦浪”，粮食生产再传丰收喜讯；从沿海到内陆，智能化生产线深入工厂车间；从交通运输、批发零售到信息、金融，服务业突飞猛进为社会添福祉……三次产业的健康发展，让中国经济挺起脊梁。

70年来，中国粮食总产量由1949年的11318万吨提高到2018年的65789万吨，全国耕地灌溉面积由1952年的1996万公顷扩大到2018年的6810万公顷，有力保障了国家粮食安全。工业体系逐步完善，目前，中国已成为拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，200多种工业品产量居世界第一。服务业蓬勃发展，2018年，第三产业增加值达到469575亿元，比1978年实际增长51.0倍。中共十八大以来，新产业新业态新模式不断涌现，成为保障就业、稳定经济的重要力量。

“改革开放以来，我国按照生产力发展要求调整所有制结构，按照比较优势原则调整产业结构，工业化快速推进，用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程。”中国社会科学院副院长、学部委员蔡昉说。

探月工程、北斗导航、量子通信，南水北调、西气东输、港珠澳大桥……中国涌现出一批亮眼的国之重器、国家工程。当前，随着大数据、云计算、人工智能等新技术蓬勃发展，古老的中国又在新一轮科技革命浪潮中踏浪前行。

民生改善生活美

经济发展要落到改善民生上。中国经济体制改革研究会原会长高尚全说，新中国成立70年来的经济建设实践启示我们，正确认识社会主义生产目的是做好经济工作的前提。正确认识社会主义生产目的，着眼于大力改善人民生活，经济就能发展得比较好。

70年来，中国坚持让人民群众共享经济发展、社会进步成果，人民生活前所未有地安定富足。

从解决温饱到实现总体小康。1978年，中国农村贫困人口高达7.7亿人，到2018年已下降到1660万人。特别是中共十八大以来，精准扶贫、精准脱贫力度之大、效果之彰，在人类历史上前所未有。中国还建成了世界上规模最大、覆盖人口最多的社会保障体系。目前基本养老保险覆盖超过9亿人，医疗保险覆盖超过13亿人，基本实现全民医保。

从节衣缩食到“芝麻开花节节高”。随着经济发展，就业增加，居民收入持续增加，消费水平随之提高。2018年全国居民人均可支配收入达到28228元，人均消费支出为19853元。家电、汽车等耐用消费品拥有量大幅增加，居住条件显著改善。

重视内部积累、采取有利的工业化策略、强调科技创新、抓牢民生改善……“中国经济的发展奇迹不是简单地依靠资源禀赋、照搬国外发展经济学理论和经验取得的，而是从中国的现实情况出发，在不断探索有效的发展战略、经济政策和制度形式，克服了发展中国家普遍面临的一系列挑战，走出了一条特色鲜明的发展道路。”国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部部长侯永志说，这些成功经验，也将成为应对困难挑战、确保中国经济行稳致远的“法宝”。

(责编：曹昆)