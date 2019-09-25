现代基础设施建设领跑世界

我国现代基础设施建设领跑世界。我国高铁总里程与高速公路总里程位居世界第一位。截至2018年底，我国铁路营业里程达到13.2万公里，其中高铁营业里程达3.0万公里，占世界高铁总里程的2/3，居世界第一位；公路通车总里程484.7万公里，其中高速公路14.3万公里，位列世界第一。我国已基本建成全球最大的移动宽带网。
新中国成立70年特别是改革开放以来，我国综合运输体系建设逐步加快，交通网络日益完善，交通线路长度随现代化建设成倍增长。2018年末，我国铁路营业里程达到13.2万公里，比1949年末增长5倍，其中高速铁路达到3.0 万公里，以“四纵四横”为主骨架的高铁网基本形成；公路里程485万公里，增长59倍，其中高速公路从无到有，2018年末达到14.3万公里。
邮电通信业规模不断扩大，电信基础设施建设加快推进，信息化网络化后来居上。2018年末，全国邮政营业网点 27.5万处，比1949年末增长9.4倍。党的十八大以来，“宽带中国”建设加快实施，2018年移动宽带用户达13.1亿户，已基本建成全球最大的移动宽带网，大数据、云计算、人工智能等现代信息技术方兴未艾，高速、移动、安全的新一代信息基础设施加快建设。（记者 班娟娟）
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