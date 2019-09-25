原标题：70年“消费账单”见证百姓消费升级路

新中国成立70年来，伴随经济的飞跃式发展，居民收入大幅增长，居民消费水平明显提高。从1956年人均消费支出仅为88元，到2018年人均消费支出达到19853元，名义增长224.1倍。从“吃饱穿暖”到“吃好穿美”，从实物消费到服务消费，70年“消费账单”见证百姓消费升级路。

新中国成立之初，居民收入和消费水平很低。1956年，全国居民人均消费支出仅为88元；1978年，全国居民人均消费支出为151元。改革开放以来，经济持续快速发展带动城乡居民收入水平不断提升，居民消费能力显著提升。2018年，全国居民人均消费支出为19853元，比1978年实际增长19.2倍。

商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣对《经济参考报》记者表示，70年来特别是改革开放以来，我国经济发展取得了举世瞩目的成就，居民可支配收入不断增长，人民生活由温饱不足走向富裕，并逐步实现小康。

“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”是新中国成立初期城乡居民穿着状态的真实写照，随着我国经济快速发展，城乡居民对衣着的需求从“穿暖”转为“穿美”，服装的名牌化、时尚化和个性化成为人们的新追求。2018年城镇居民人均衣着消费为1808元，比1956年增长53.6倍；2018年农村居民人均衣着消费为648元，比1954年增长82.0倍。

恩格尔系数不断下降。2018年全国居民恩格尔系数为28.4%，比1978年降低35.5个百分点。关利欣指出，城乡居民消费用于居住、医疗保健、交通通讯、教育文化娱乐服务等项目的支出占比明显提升，居民消费实现了从非耐用消费品转向耐用消费品和服务消费的升级。

新中国成立70年来，居民消费从注重量的满足转向追求质的提升，消费结构不断改善。满足基本生活需求的消费品零售额占全部零售额的比重明显下降，2018年限额以上单位商品销售类值中，粮油食品饮料烟酒、服装鞋帽针纺织品类商品占比分别为14.5%和10.1%，分别比1952年食品、服装类商品零售额占社会消费品零售总额的比重降低39.1和8.3个百分点。

随着居民生活水平的稳步提高和市场供给端的长足进步，消费热点还由满足人民群众物质生活需求的实物消费向体现人民美好生活需要的服务消费转变，大众餐饮、文化娱乐、休闲旅游、教育培训、健康养生等服务消费成为新的消费热点。

商务部流通产业促进中心服务业处处长陈丽芬对《经济参考报》记者表示，70年居民消费升级之路显示，我国通过不断提高居民收入水平，为扩大消费提供购买力源泉；持续多元开放、竞争有序的市场化格局形成，为消费扩大提供坚实的载体基石；不断深化改革开放，不断健全的体制机制，为消费扩大提供根本保障。（记者 王文博 班娟娟）

(责编：庄红韬、杨曦)