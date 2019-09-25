原标题：逆周期调节加码 多部委划定下步宏观政策要点

庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心24日举办第一场新闻发布会，国家发改委副主任、国家统计局局长宁吉喆，财政部部长刘昆，中国人民银行行长易纲出席并回答记者提问，言语中勾勒出下一步宏观经济政策要点。

根据发布会现场透露的信息，下一步稳投资促消费将会有更多举措出台。同时，作为逆周期调节的重要手段，财政政策和货币政策也将继续发力，一方面减税量比预计要更大，另一方面货币政策将坚持稳健取向，不急于有较大的降息和量化宽松政策。

作为推进“六稳”工作的重要举措，着力扩大有效投资、促进消费提质扩容，下一步将重点发力。在发布会上，宁吉喆为稳投资促消费的举措划出重点。

在着力扩大有效投资方面，他表示，要促进今年的预算内投资、其他政府投资、企业和民间投资、地方专项债券加快用于补短板、调结构、扩内需。包括提前下达明年的专项债券部分新增额度，适当降低基础设施等项目的最低资本金比例，多措并举激发民间投资的活力，加快项目建设的步伐和进度，加强项目储备工作，形成开工一批、建设一批、储备一批，三个“轮子”一起转，合理扩大有效投资等。他表示，今年投资增速和去年相比有所回升，当前“关键就是要把各方面的资金投到合理的项目上去，形成实物工作量，现在正在加快这方面的步伐”。

在着力促进消费提质扩容方面，他指出，要促进消费更新升级，积极推动汽车、家电、电子消费品以旧换新。要破除汽车消费的限制，目前广州、深圳等城市已经放宽或取消了限购规定，西安、昆明、贵阳等城市也正在考虑，后续一些具备条件的地区也会陆续跟进。要鼓励绿色消费，支持居民购买节能家电。要支持服务消费，出台实施养老、家政服务、婴幼儿照护服务等政策措施，进一步激发服务消费的潜力。

大规模减税降费、加快专项债发行等都是积极财政加力提效的重要举措，也是逆周期调节思路在财政政策上的体现。财政部部长刘昆表示，中国今年的减税降费规模是空前的，在世界上、我国财政史上，以前都没有这么大规模。一系列减税政策惠及面广，几乎所有纳税人都能够在今年的减税降费过程中得到实惠。从今年的实施情况看，执行情况和预期基本相符。“从减税量来看，比我们原来预计还会多一些。”按照今年的政府工作报告，全年将减轻企业税收和社保缴费负担2万亿元，今年1至7月全国累计新增减税降费13492亿元。当前经济运行处于合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，减税降费发挥了重要作用。

货币政策也是逆周期调节的重要手段，中国人民银行行长易纲表示，综合分析中国国内的形势和国际背景，中国的货币政策应当保持定力，坚持稳健的取向。既要稳当前，也就是说要加强逆周期调节，保持广义货币M2和社会融资规模的增长速度和名义GDP的增长速度大体上相当、大体上匹配，坚决不搞“大水漫灌”，保持杠杆率的稳定，使得整个社会的债务水平处于可持续的水平；也要考虑到长远，就是说要加大结构调整的力度，下大力气疏通货币政策的传导机制，以改革的方式降低企业的融资成本，推动经济高质量发展。

他表示，目前中国的宏观经济政策特别是财政政策、货币政策，应对下行压力的空间比较大。“以货币政策为例，我们目前的利率水平应当说是适度的，法定存款准备金率的水平应当说也是为今后的宏观政策调整留有充足的空间。但是我们并不急于像其他一些央行所做的那样，有一些比较大的降息和量化宽松的政策。中国的货币政策还是要保持稳健取向，保持定力。”他说。（记者 张莫 孙韶华）

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