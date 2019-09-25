原标题：“中国道路”书写世界经济发展奇迹

从一穷二白到稳居世界第二大经济体；

从火柴、铁钉都要进口到世界第一制造业大国；

从缺衣少食到人均国民收入高于中等收入国家平均水平；

从“一张白纸”起笔到绘就多个“世界第一”；

从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃；

一路披荆斩棘，一路破浪前行。新中国70年沧桑巨变，书写了世界经济发展史上的奇迹。道路就是党的生命。我们党带领人民通过长期实践探索，生动诠释了社会主义制度优势和历史前进的必然逻辑——只有社会主义才能救中国，只有中国特色社会主义才能发展中国，只有坚持和发展中国特色社会主义才能实现中华民族伟大复兴。

屹立东方 换了人间：只有社会主义才能救中国

“一个国家实行什么样的主义，关键要看这个主义能否解决这个国家面临的历史性课题。”

1840年鸦片战争后，曾经让中华民族深感自豪的文明祖国沦为列强任意蹂躏的半殖民地半封建国家，不甘沉沦的仁人志士进行过各种各样的斗争，探索了不同的救国道路。从农民起义的太平天国运动到实业救国的洋务运动，从追求君主立宪的戊戌变法到建立资产阶级共和国的辛亥革命，每一次民族精英的救国理想都因反动势力的强大压迫而破灭。中国在半殖民地半封建社会的泥潭里愈陷愈深，无数的爱国者仰天长啸：到底谁能救中国！

十月革命一声炮响，给中国送来了马克思列宁主义！

在马克思主义指导下，1921年中国共产党庄严成立，从此中国革命的面貌焕然一新。一条在中国共产党的领导下，动员全体人民，推翻三座大山，建设社会主义的救国之路出现在中国人民面前。

1949年10月1日，毛泽东主席在天安门城楼上的庄严宣告，开辟了中国历史上从未有过的人民当家做主的新纪元。

社会主义真的能救中国吗？

开国大典的礼炮声犹在耳畔，一个又一个挑战接连而至：物价飞涨、自然灾害严重、国民经济千疮百孔、各项封建制度亟待破除。银元之战、米棉之战、稳定物价、统一全国财经、推动土地制度改革、封建婚姻制度改革……具有了制度优势的新中国，开始了一系列大刀阔斧的社会主义革命和建设。

在抗美援朝战争取得伟大胜利的同时，仅用三年时间，社会主义新中国就解决了旧中国难以解决的金融问题，结束了连续多年使人民深受其害的恶性通货膨胀局面，全面恢复了国民经济。毛泽东主席曾评价，其胜利的意义“不下于淮海战役”。国内外那些对中国共产党能否管好经济持怀疑态度的人们叹为“奇迹”。事实证明，共产党不仅在军事上、政治上是坚强有力的，在经济上也是完全有办法的。

1953年10月27日，新建成的鞍山钢铁公司无缝钢管厂的汽笛一声鸣响，我国第一根无缝钢管轧制出来了，标志着我国在向工业国转变的道路上迈出坚实一步。

无缝钢管、解放汽车、武汉长江大桥等成为“一五计划”取得巨大成就的生动注脚。1956年，社会主义改造基本完成，伴随着生产资料公有制的建立，我国社会主义经济制度和政治制度确立起来。新的起点上又开启十年大规模建设阶段。

1953年至1957年，我国工业总产值的年平均增速达到18%，远高于历史同期的其他国家，同期苏联、美国、英国、西德、法国、日本的年增速分别为11.6%、3.6%、3.8%、10.1%、7.9%和15%。

“一切实现得比梦想还要快，多么令人鼓舞！没有共产党，不走社会主义的道路，哪能有今天？”一位民族资本家曾发出这样的感叹。

在社会主义国家的建设中，中国共产党人不照搬别人的经验，毛泽东主席高瞻远瞩地提出“以苏为鉴”，从《论十大关系》到《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，根据自己的国情，探索自己的道路。

经过几个五年计划的建设，到1976年，我国国民生产总值和财政收入分别比新中国成立初期有了几倍、十几倍的增长，在“一穷二白”的基础上，建立了比较完整的工业体系和国民经济体系。

这一时期，一个个奇迹不断上演。

人民口粮大幅增加。全国总人口从1949年的5.4167亿增长到1976年的9.3717亿，粮食人均占有量从418斤增加到615斤。在全国人民节衣缩食支援国家工业化建设的情况下，初步满足了占世界四分之一人口的基本生活需求。

铁路公路开天辟地。1952年6月，一条穿越大西南腹地的成渝铁路完工。这条拖了近半个世纪未铺上一条钢轨的川汉铁路一段，新中国成立后仅用两年就修建完工。在海拔近5000米的六座大雪山和悬崖深谷之间修建的康藏公路（今川藏公路）竣工，成为第一条通往世界屋脊的公路。

重大科技成果不断涌现。第一台电子管计算机试制成功，第一颗原子弹装置爆炸成功，第一枚自行设计制造的运载火箭发射成功，第一颗氢弹空爆试验成功爆炸，“东方红一号”人造地球卫星发射成功，在世界上首次人工合成牛胰岛素……

中国为什么能办成这么多大事？“我们最大的优势是我国社会主义制度能够集中力量办大事。这是我们成就事业的重要法宝。”我国社会主义制度决定了广大人民群众在根本利益上的高度一致。一系列经济、科技、社会、民生等领域的成就证明——只有社会主义才能救中国。

正如邓小平所说，社会主义革命已经使我国大大缩短了同发达资本主义国家在经济发展方面的差距。我们尽管犯过一些错误，但我们还是在三十年间取得了旧中国几百年、几千年所没有取得过的进步。

改革开放 革故鼎新：只有中国特色社会主义能够发展中国

新中国的成立开辟了中国历史新纪元，让中华民族在世界挺直了腰杆；改革开放则是决定当代中国命运的关键一招，中国人民在富起来、强起来的征程上迈出了决定性的步伐。

1978年，邓小平在访日期间访问日产汽车公司的一家工厂，参观了工厂新引进的机器人生产线，他感慨地说：“我明白了什么是现代化、近代化。”

彼时，历时10年的文化大革命刚结束，对社会主义的僵化理解严重束缚了中国前进的脚步。人们急切地期待中国迅速摆脱困境，迈开大步前进，但实践却举步维艰。中国怎么了？中国怎么办？中国共产党人自我反思、痛定思痛：再不发展，我们就要被开除“球籍”。

解放思想，实事求是，全国掀起了一场“实践是检验真理的唯一标准”大讨论。

1978年，党的十一届三中全会胜利召开。由此，中国开始了从“以阶级斗争为纲”到以经济建设为中心、从僵化半僵化到全面改革、从封闭半封闭到对外开放的历史性转变。

贫穷不是社会主义！改革开放一声春雷，凝聚起最广泛的共识，激发出亿万人的活力。无数个“第一次”，改写了无数参与其中的个人命运，个体的命运又汇聚成改革的大江大河，推动时代奔腾向前。我们党发出了走自己的路、建设中国特色社会主义的伟大号召，我国社会主义现代化建设进入了一个新的历史时期。

1978年，安徽凤阳小岗村18位村民将鲜红的手印，按在了分田到户的一纸契约上，揭开了中国农村改革的大幕；

1978年，四川成都宁江机床厂等六家企业开启扩大企业自主改革试点，计划经济打开缺口；

1980年12月11日，卖纽扣的19岁温州姑娘章华妹，如愿以偿地从温州市工商行政管理局领到了第一张“个体工商户营业执照”——工商证字第10101号；

……

所有制改革、计划与市场关系的改革，成为贯穿经济体制改革的两条主线：个体经济、集体经济、合资企业等多种所有制形式涌现，市场经济也不再是资本主义的专利。在社会主义条件下发展市场经济，成为我们党的一个伟大创举。

与改革相伴随，开放也大步向前，从特区到沿海城市，再到内陆地区，崛起了多个中国开放地标，绘就一幅改革开放波澜壮阔的历史图景。

就在小岗村村民按下“大包干”红手印的第二年，党中央决定在深圳、珠海、汕头、厦门创办经济特区，“杀出一条血路来”。

“时间就是金钱，效率就是生命”。“三天起一层楼”的深圳速度，让人真切感受到中国大踏步向前的激情与动力。第一次土地拍卖、第一次工程招标，这座年轻城市大量先行先试的宝贵经验为全国改革开放贡献了蓝本。

1980年，深圳等四个经济特区设立，开始引进外资、大力发展出口，中国市场向外国资本打开第一扇窗。2001年12月11日，中国加入世界贸易组织协定书生效，中国市场向全世界打开了大门。

曾参与入世谈判的龙永图感叹：过去只有一二百家能做进出口的企业，一下变成十几万、几十万家在做！中国入世后十年，每年进出口量以百分之二十、三十的速度增长，“这是历史上从来没有的！”

艰难困苦，玉汝于成。改革开放40年，从无数个“第一次”向数不清的“世界第一”迈进，中国迅速实现了多个领域的赶超。

经济总量超过90万亿元，成为世界经济增长第一大引擎；

高等教育毛入学率2018年达到48.1%，高于中高收入国家平均水平；

居民平均预期寿命2018年达到77岁，高于世界平均水平；

建成了世界上最大的高速公路网、高铁运营网和移动宽带网；形成世界上人口最多的中等收入群体；织就了世界上最大的社会保障网……

这场规模空前宏大、影响深远的发展伟业，是中国人民创造的伟大传奇，中华民族以崭新姿态屹立于世界的东方。

“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”。经过改革开放40年的探索和实践，中国特色社会主义道路越来越清晰。这条道路，接续了历史的选择，反映了人民的意愿，也体现了人类文明进步的发展规律，是经过实践检验完全正确的道路。

改革开放以来，邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，不断丰富世界社会主义理论宝库，不断开辟马克思主义中国化新境界。

改革开放的巨大成就彰显了中国特色社会主义的优越性和生命力，实践证明只有中国特色社会主义才能发展中国！

民族复兴 共享繁荣：只有中国特色社会主义能够富强中国

1978年掀起的改革开放大潮串连起无数个从不可能到可能的人间奇迹，2012年党的十八大胜利召开，开启了中国特色社会主义新时代。中国共产党站立时代潮头，继续引领“中国号”巨轮，向着实现中华民族伟大复兴的光辉彼岸奋勇前行。

从“两个一百年”奋斗目标到实现“中国梦”，从统筹“五位一体”总体布局到协调推进“四个全面”战略布局，从把握中国经济发展新常态到树立五大发展理念……党的十八大以来，我们党不断开辟中国特色社会主义发展的新境界。

社会主义社会是“经常变化和改革的社会”。党的十八大以来，我们党深刻把握经济规律，以供给侧改革引领新常态，带动经济发展取得新飞跃。在稳居世界经济增长动力之源的同时，中国掀起了一场声势浩大的关于经济结构升级的大变革，令中国经济发展后劲更足。

改革进入新阶段，再启新局的动力何来？“必须以更大的政治勇气和智慧，不失时机深化重要领域改革”。

2013年12月30日，中国共产党第一次在党中央层面设置专司改革工作的领导机构——中央全面深化改革领导小组，开启全面深化改革的大幕。

“惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜”。党的十八大以来，载人航天、探月、大飞机、蛟龙、超算等重大科技成果相继问世；“互联网＋”、大数据、人工智能以及引领全球的5G发展等新动能不断加强；产能过剩行业加速市场出清，新产业、新业态和新商业模式蓬勃发展。中国创新速度令世界瞩目。

从“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展，到粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展，改革开放的时空布局不断延展。

从走过60多年的广交会到2018年的首届进博会，从“走出去”到“引进来”，从“卖全球”到“买全球”，中国开放的大门越开越大，扩大对外开放领域，缩减外资准入负面清单，出台外商投资法，扩大“一带一路”朋友圈……中国倡议构建人类命运共同体，积极参与国际经贸规则制定，在全球治理体系变革中展现了大国担当。

中国特色社会主义是坚持共享发展、最终达到共同富裕的社会主义。坚持共享发展，实现共同富裕，是社会主义的本质要求，也是中国共产党人一以贯之的追求。

党的十九大提出“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”的全新论断。“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”特别是党的十八大以来，一张张沉甸甸的民生成绩单镌刻在实现中国梦的里程碑上。

我们创造了世界减贫史上的奇迹。全国农村贫困人口从2012年末的9899万人减少至2018年末的1660万人，连续六年平均每年减贫1300多万人。这是人类发展史上的辉煌成就。到2020年我国将实现现行标准下农村贫困人口全面脱贫，这是中国共产党的庄严承诺，也必将创造中国新时代的发展奇迹。

天更蓝、水更清、环境更优美。党的十八大以来，污染治理力度之大、制度出台频度之密、监管执法尺度之严、环境质量改善速度之快前所未有，“绿水青山就是金山银山”理念深入人心。

民之所望，政之所向。从“有没有”到“好不好”，从幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，到蓝天白云、公平正义、民主法治、幸福安全，中国共产党团结带领全国各族人民为实现伟大梦想共同奋斗。

神州大地发生的史诗级巨变，向世界彰显中国特色社会主义道路的强大魅力。

“今天，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。”以习近平同志为核心的党中央接过历史的接力棒，以巨大的政治勇气、坚定的意志品质、强烈的责任担当，引领中国特色社会主义进入新时代。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”站在新的历史起点上，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。我们将在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标基础上，踏上实现第二个百年奋斗目标的新征程。举世瞩目的成就、铁一般事实昭示了一个伟大的真理：只有社会主义能够救中国，只有中国特色社会主义能够发展中国，能够繁荣富强中国！(记者 张超文 李佳鹏 孙韶华 班娟娟)

(责编：庄红韬、杨曦)