原标题：提升养老服务供给质量正当其时

据报道，民政部近日印发《关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》提出6个方面共17条措施，推动解决当前存在的养老服务有效供给不足、养老服务消费政策不健全、营商和消费环境有待改善等突出问题，以便更好地满足广大老年人多样化多层次养老服务需求。

有网民称，随着人口老龄化进程不断加快，完善养老保障体系、提升养老服务质量成为当务之急。

网民“木丁”提出，在做好产业发展规划的同时，有关部门还要积极引导市场主体和社会力量参与养老事业发展和产品供给，让市场主体根据国家的产业规划，根据个性化和不断升级的老年人生活实际需求提供更加丰富的养老产品，这样可以最大限度提高养老产品和服务的供给效率，有助于提升老年人的消费体验和获得感。

网民“赵志疆”认为，在专业养老机构尚未大面积普及的背景下，居家养老不仅是一种政策性方向，而且也是多数老年人的实际选择。居家养老的核心是养老服务社会化，要想调动起各方参与的积极性，政府层面的补贴不可或缺——老年人在家里接受护理治疗，也能享受正常的医保报销；登门提供养老服务的护理机构，也能享受到相应的补贴。

网民“修兰”称，养老行业虽然被称为“朝阳产业”，但从业者中鲜有年轻人的身影，要想让养老服务行业留住专业人才并吸引更多年轻人加入其中，必须对行业进行改革。首先，改革薪酬体系，提高工资待遇。目前已呈现护理服务专业化、分工精细化，含金量越来越高，必须提供有竞争力的工资待遇。其次，切实转变观念。养老服务行业不仅仅是伺候老人，更是一种具有光明前途和有尊严的职业。消除偏见还需要一个过程。（记者 陈伟 整理）

(责编：庄红韬、杨曦)