原标题：中国积极推动区域经济合作新发展

新中国成立70年来，中国积极加强周边交往，参与二十国集团、东盟与中日韩、中亚区域经济合作、大湄公河次区域合作等相关全球和区域合作机制，积极贡献中国智慧，推动各方通过区域合作实现共同繁荣发展。

积极加强周边交往

新中国成立70年以来，中国支持多个地区合作组织，积极推进各方务实合作。中国积极参与了二十国集团、东盟与中日韩、中亚区域经济合作、大湄公河次区域合作等相关全球和区域合作机制。

近年来，中国－东盟经贸合作蓬勃发展，展现出广阔的合作前景，成为坚定不移坚持多边贸易体制、切实推进区域经济一体化的典范。2010年1月，中国－东盟自贸区全面建成。2015年11月，中国与东盟签署自贸区升级协议。在贸易保护主义抬头的当下，中国与东盟还在合力推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判，共同维护基于规则的多边贸易体制。

RCEP涵盖人口超过35亿，占全球47.4%，国内生产总值占全球32.2%，外贸总额占全球29.1%，是全球涵盖人口最多、最具潜力的自贸区谈判。一旦达成，将进一步促进本地区产业和价值链的融合，为区域经济一体化注入强劲动力。

此外，在中国的积极倡导下，上海合作组织在深化经济合作方面发挥了巨大作用。2001年6月，上合组织在中国上海成立。目前，上合组织有八个成员国、四个观察员国和六个对话伙伴国，其成员国人口占世界近一半，国内生产总值占全球20%以上，是当今幅员最广、人口最多的综合性区域组织，拥有巨大的市场潜力。

吉尔吉斯斯坦总理阿布尔加济耶夫表示，与上合组织其他成员国的贸易额在该国对外贸易中所占比重超过70%，上合框架内的合作有助于该国发展经济，吸引投资，以及对物流基础设施进行升级改造等。

坚定维护多边主义

新中国成立70年以来，中国不断为多边体系增添活力。当前，国际形势日趋复杂，全球经济增长总体稳定但面临多重风险，保护主义是其中的主要风险之一。在这一背景下，中国坚定不移倡导国际合作，维护发展多边主义意义非凡，得到各方高度肯定。

2016年1月，中国倡议成立的亚洲基础设施投资银行（亚投行）正式开业。亚投行作为新型多边开发机构，近年来快速发展，是中国为多边开发体系贡献中国智慧的典范。2019年7月13日，亚投行理事会批准贝宁、吉布提、卢旺达加入亚投行。至此，亚投行成立三年半以来，成员总数达到100个。亚投行已在18个成员国开展45个项目，涉及贷款总额达85亿美元。

卢森堡首相贝泰尔曾表示，建立亚投行这一全新的多边开发银行，将为人类共同应对可持续发展和共同构建未来世界所面临的挑战提供强有力的手段。

玻利维亚努尔大学国际关系系教授胡安·巴勃罗·绍赛多·比达尔高度评价新中国成立70年来在经济全球化中起到的积极作用。比达尔认为，中国的经济发展与世界其他地区紧密联系在一起，中国已成为经济全球化的重要推动者。他指出，中国重视同拉美和非洲地区国家的经贸往来，现已成为这些地区许多国家的主要合作伙伴。

菲律宾雅典耀大学中国问题专家卢西奥·皮特洛表示，从RCEP谈判不断推进可以看出中国和东盟倡导贸易开放并抵制保护主义的决心，高水平、高质量的RCEP会增强各国对多边主义的信心。

合作实现共同繁荣

新中国成立70年来，中国不仅自身取得了巨大发展，还在不断通过区域合作与各方实现共同繁荣发展。其中，“一带一路”倡议作为古代丝绸之路的当代延续，作为与沿线国家实现共同繁荣的中国方案，备受各方瞩目。

2013年，中国提出“一带一路”倡议。今年4月，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行，再次受到各方关注。六年来，这一倡议赢得国际社会广泛赞誉，随着重点项目不断落地，互联互通成果日渐丰硕，越来越多国家和地区已经感受到这一互利共赢理念和实践带来的红利。

黑山总统久卡诺维奇表示，中国在过去几十年里取得了巨大发展成就，中国没有只关注自身的发展，通过“一带一路”倡议也为包括黑山在内的其他国家和地区带来了发展机遇。

哈萨克斯坦常驻联合国代表乌马罗夫说，70年来中国实现了飞速发展，当今中国在国际舞台上发挥着重要作用。中国提出的“一带一路”倡议给沿线国家和地区带来了发展、进步和繁荣，哈萨克斯坦非常重视这一倡议。

秘鲁前驻华大使、亚洲问题专家卡普纳伊表示，新中国成立70年来，中国取得了令人瞩目的成就，在国际合作领域贡献巨大。卡普纳伊说，“一带一路”倡议就是国际合作的重要平台，它开辟了世界各国合作共赢、共同发展的新途径。

巴基斯坦国家和地区政治局势分析师阿夫拉西亚卜·哈塔克表示，“一带一路”倡议的目的是沿着古丝绸之路，建设将亚洲、欧洲、非洲连接起来的贸易和基础设施网络。在近一万亿美元基础设施和能源投资的支持下，“一带一路”倡议为促进区域合作和解决欧亚心脏地带棘手的冲突提供了前所未有的机遇。(记者 王婧)

(责编：庄红韬、杨曦)