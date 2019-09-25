人民网>>财经

权威发布：70年经济社会跨越式发展

货物贸易总额第一、外汇储备余额第一、高铁里程第一、银行业规模第一

2019年09月25日08:13  来源：人民网－人民日报
 

本报北京9月24日电  （记者韩鑫）24日，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心举行首场新闻发布会。国家发展和改革委员会副主任、国家统计局局长宁吉喆，财政部部长刘昆，中国人民银行行长易纲介绍了70年来推进中国经济平稳健康可持续发展的有关情况，并回答记者提问。

“70年来我国经济社会实现跨越式发展，特别是党的十八大以来，各项事业取得历史性成就，发生历史性变革。”宁吉喆说。

社会生产力极大解放和发展。1952年—2018年，我国GDP从679.1亿元跃升至90.03万亿元，实际增长174倍；人均GDP从119元提高到6.46万元，实际增长70倍。

综合国力、社会生产力、人民生活水平大幅提升。我国已成为世界经济第二大国、货物贸易第一大国、外汇储备第一大国、服务贸易第二大国、使用外资第二大国、对外投资第二大国。2018年我国居民人均可支配收入比1949年实际增长59.2倍。

经济、社会和生态文明建设协调推进。70年来，我国固定资产投资持续快速增长，2018年末，我国铁路营业里程13.2万公里，其中高速铁路3万公里，分别居世界第二和世界第一。工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

对全球经济贡献作用凸显。目前，中国经济增长对世界经济增长的贡献率达30%左右，居世界首位。

“70年来，我国财政实力日益壮大、公共财政体系逐步完善。”刘昆说，全国财政收入从1950年的62亿元增加到2018年的183352亿元，年均增长12.5%，增长了近3000倍。财政“蛋糕”不断做大，财政公平公正性也日益突出，人民群众越来越多地享受到了改革发展成果。

易纲表示，目前，我国已有4500多家银行业金融机构，130多家证券公司，230家保险公司。金融业总资产300万亿元，其中银行业268万亿元，规模居全球第一。另外，外汇储备余额3.1万亿美元，多年来居全球第一。

近年来，世界经济复苏乏力，外部不确定性因素也在增加。在这一背景下，如何促进形成强大的国内市场？宁吉喆认为，下一步要在扩大有效投资、促进消费提质扩容等方面下功夫。

不少人关心，目前减税降费政策落实的情况如何。“今年的减税降费规模在我国财政史上是空前的。”刘昆回应，今年1—7月，全国累计新增减税降费13492亿元，其中新增减税11740亿元。分行业看，制造业是受益最大的行业；分类型看，民营经济受益最明显。

减税降费有效激发了市场主体活力，增强了市场信心和经济增长后劲。国家统计局对9省份311家企业的调研显示，在减税红利中，七成以上用于企业研发、技改和扩大再生产再投资，并明显带动企业加大研发投入。

近年来，央行用银行贷款、市场发债、股权融资“三支箭”有效改善了民营和小微企业融资情况。截至今年8月末，普惠金融小微企业贷款余额11万亿元，增长23%，企业综合融资成本较2018年平均水平下降超过1个百分点；从市场发债来看，支持66家民营企业发债488亿元，以此撬动上千亿元的民企发债，使得民企债券发行不仅能发得出去，而且在发行利率上有所降低。

《 人民日报 》（ 2019年09月25日 02 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved