中国对美方发布加征关税排除清单做出积极回应

新华社北京9月24日电 记者从国家发展改革委、商务部相关方面获悉，日前美方公布了三份对中国加征关税商品的排除清单，涉及400多项商品。中方支持相关企业继续按照市场化原则和WTO规则，自美采购一定数量大豆、猪肉及制品等农产品，国务院关税税则委员会将继续对上述采购予以加征关税排除。中方有关部门表示，中国市场容量大，进口美国优质农产品前景广阔，希望美方继续与中方相向而行，为两国农业合作和其他领域合作创造有利条件。

《 人民日报 》（ 2019年09月25日 03 版）

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