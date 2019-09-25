人民观点：中国同世界共享机遇共谋发展

“东方智慧”秉持公正合理、互商互谅、同舟共济、互利共赢四大理念，为全球治理变革、为世界和平繁荣带来新的滋养

中国主张，八方响应，背后正是“中国同世界共享机遇、共谋发展”的理念和实践

中国的发展智慧植根于绵延5000多年的中华文明，在顺应时代发展需要的过程中不断深化和拓展

不久前，在一个聚焦人类文明发展的国际论坛上，多位外国政要和专家学者将目光投向中国，期待“美美与共”的东方智慧能更好促进不同文明的交流互鉴。

“大道之行也，天下为公。”70年来，随着中国综合国力和国际地位的不断提升，越来越多的人开始关注中国发展奇迹背后的思想密码。人们认识到，中国智慧、中国方案，有助于解决全球治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字。正如比利时国王菲利普所说，“中国传统的智慧思想和长远眼光对解决世界问题非常重要。”面对世界百年未有之大变局，“东方智慧”秉持公正合理、互商互谅、同舟共济、互利共赢四大理念，为全球治理变革、为世界和平繁荣带来新的滋养。

中国的发展智慧，有着深厚的文明底蕴。“和羹之美，在于合异”。正如有学者总结的，中华文化的精髓之一，便是“和合”。“合”既意味着相互尊重、相互包容，更意味着相互交流、互利共赢。中国告诉世人“交得其道，千里同好，固于胶漆，坚于金石”；中国努力与其他国家一起开创互相尊重、携手合作、共同发展的新局面。从东非大地上的蒙内铁路，到丘陵莽原上建起西哈努克港经济特区；从熙来攘往的中欧班列，到被称为“丝绸之路经济带上的明珠”的中白工业园，今天，共建“一带一路”，为世界经济开启了合作共赢的历史新篇章。中国主张，八方响应，背后正是“中国同世界共享机遇、共谋发展”的理念和实践。

中国的发展智慧，有着丰富的时代内涵。新中国70年的探索和实践，赋予“合”与“和”以新的内涵。早在上世纪50年代初，中国就倡导和平共处五项原则，后来这一原则逐渐成为处理国际关系的普遍准则。改革开放之后，中国也始终坚持和平共处，反对霸权主义。党的十八大以来，习近平主席多次在重要国际场合强调，文明没有高下、优劣之分，只有特色、地域之别。不同文明、制度、道路的多样性及交流互鉴可以为人类社会进步提供强大动力。

中国的发展智慧，有着内在的和平基因。如果说发展是世人的共同追求，那么和平则是共同繁荣之基。有两个故事，生动注解了中华民族崇尚和平的固有基因。一个是在斯里兰卡国家博物馆，一块用中文、泰米尔文、波斯文三种文字镌刻的“郑和碑”，无声地讲述着和平交往的故事；另一个是在肯尼亚马林迪旧港，一座栈桥虽几经修复、样貌已改，但当地人还是喜欢称之为“郑和桥”，因为郑和曾在此登陆。当帆影远去，郑和却被世人铭记，原因就在于，“使用的不是战马和长矛，而是驼队和善意；依靠的不是坚船和利炮，而是宝船和友谊”。中国深知“国虽大，好战必亡”的道理，不认同“国强必霸”的陈旧逻辑，愿同各国人民一道，共同创造和平繁荣的美好未来。

以研究“和平学”著称的挪威奥斯陆大学国际关系教授约翰·加尔通认为，“以整体意识、全球思维、人类情怀打量这个世界，正是中国的大国外交提供的新‘世界观’。”中国的发展智慧植根于绵延5000多年的中华文明，在顺应时代发展需要的过程中不断深化和拓展。着眼未来，这样一种发展哲学、这样一种合作理念，将继续为创造一个更加美好的大同世界作出新的更大的贡献。

《 人民日报 》（ 2019年09月25日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)