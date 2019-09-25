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评论员观察：礼赞丰收 致敬奋斗

彭  飞

2019年09月25日08:14  来源：人民网－人民日报
 

　　庆祝丰收节，既是致敬一代又一代勤劳勇敢的中国农民，更要赓续传扬他们吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神品质

　　今天的丰收节，不仅是文化符号、价值平台，更是我们实现乡村振兴、迈向全面小康社会的精神“充电站”

　　

　　“农业根基稳，发展底气足。”在第二个“中国农民丰收节”到来之际，习近平总书记向全国广大农民和工作在“三农”一线的同志表示诚挚问候，指出“三农”领域的成就，是全党全国上下共同努力的结果，也是广大农民和农业战线工作者辛勤劳作的结果。

　　在山东惠民县的“2019沿黄现代农业论坛”上，与会嘉宾围绕沿黄地区如何有效推动现代农业建设展开热烈讨论；在广东龙门县的龙门丝苗米文化节上，客商在名特优新农产品展示展销区流连忘返；在河北易县“恋乡·太行水镇”，人们参加剥玉米、剥花生大赛，体验劳动的快乐……第二个“中国农民丰收节”，各地纷纷举办活动，表达着丰收的喜悦，为秋日增添了亮丽的色彩。

　　再过几天，我们将迎来新中国成立70周年。今年的丰收节，更加显示出特殊意义。习近平总书记指出，“广大农民在我国革命、建设、改革等各个历史时期都作出了重大贡献。”从率先在农业领域完成社会主义改造，到培育杂交水稻解决了中国人的吃饭问题；从小岗村“大包干”打响改革第一枪，到农村集体经济在经济体制改革中率先突围；从农村成为现代化的“稳定器”“蓄水池”，到新型职业农民为乡村振兴注入新动力……回首70年壮阔征程，共和国的史册上，镌刻着农民的奉献。我国是农业大国，重农固本是安民之基、治国之要。我们庆祝丰收节，既是致敬一代又一代勤劳勇敢的中国农民，更要赓续传扬他们吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神品质。

　　农耕文化具有很强的地域性，如何让一个全国统一的节日持续吸引更多人参与其中？观察今年丰收节，不难发现办节思路方面的一些变化：原则上不举办全国性的主会场和分会场活动，而是把重心进一步下沉到县、乡、村，着力提高农民的参与度和基层的覆盖率，提升节日的影响力和内生动力。比如，有的地方举办农业技能大比武，一展“好把式”的风采；有的地方将传统活动与丰收节巧妙融合，丰富节日的内涵。事实证明，坚持以农民为主体，提高节日活动的参与性、互动性，才能让丰收节真正走进农民日常生活、走进人们心里，成为各地农耕文化的有机组成部分。

　　丰收，意味着创造价值、提升价值。把丰收节办得更好，关键要在价值上做增量。进而言之，既应以节日为契机增加农民收入，还需要以节日为平台，让城里人发现农村之美，让全社会感受丰收的喜悦。今年的“庆丰收·消费季”活动，与品牌强农战略、“互联网+”农产品出村进城工程等相结合，为农民打开了市场、为市民丰富了餐桌，产生了良好的社会效益。充分调动各方面的积极性、主动性、创造性，推动农产品和服务消费升级，不断培育和拓展节日市场，才能让丰收节为全社会创造更多价值，焕发出蓬勃生机与活力。

　　“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。”对新时代的农民来说，丰收早已不局限于物质层面，更包括精神世界。今年的丰收节，不少反映农民精神文化生活的活动令人眼前一亮。例如，征集书法、绘画、摄影等农民艺术作品，推选“十大农民歌王”“十大农民艺术团队”等。2019年度“全国十佳农民”的揭晓，展示了扎根基层、深耕农业、服务乡村的先进典型，有利于更好激发广大农民的创新创业热情。今天的丰收节，不仅是文化符号、价值平台，更是我们实现乡村振兴、迈向全面小康社会的精神“充电站”。

　　丰收节是年轻的节日，也承载着古老的情怀。把丰收节办得越来越好、越来越红火，大力弘扬中华农耕文明，彰显乡村价值，我们就一定能奏响“礼赞丰收、致敬奋斗”的时代强音，营造全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围，为实现农业强、农村美、农民富汇聚强大合力。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月25日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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