新论：以“标准化”助力高质量发展

通过完善标准化建设，能够有效保护公共利益不受损害

高标准是高质量的保证，高质量的产品和服务不仅关乎生活品质的提高、财产安全的保障，更直接关系到人民群众的生命健康，国家对此一直高度重视。不久前，国务院新闻办举行发布会，介绍中国标准化改革发展成效有关情况。相关改革和制度建设，有力促进了质量强国建设。

从中国古代的“车同轨、书同文”，到现代工业规模化生产，都是标准化的生动实践。通过完善标准化建设，能够有效保护公共利益不受损害。比如，对设计和生产标准设置较高“门槛”，有助于提高产品质量；企业按照高标准要求组织生产，有利于规范流水线高质量、高效率作业；检验检测机构根据高标准要求对产品原料、零部件、生产环节等进行检测，能确保进入市场的产品符合规定的指标。这一从设计、生产到市场流通的闭环质量管理，任何一环离开了标准，都无法切实保证质量。精简优化政府标准体系、提高市场标准有效供给、提升标准国际化水平，才能更好提升标准的整体质量，以高标准建设推进高质量发展。

首先，精简优化政府标准，切实保障公共利益。对此，近年来的相关改革先做“减法”，即“整合精简强制性标准”和“优化完善推荐性标准”，既“把该管的管住管好”，又为培育发展市场标准预留空间。同时，按照法律要求只规定强制性国家标准一级，仅在保障健康安全和经济社会管理需要的范围内制定，行业和地方标准不再具有强制性而均为推荐性标准，既能筑牢质量安全底线，又能避免标准交叉重复矛盾。这是以法律手段为政府标准体系“瘦身”，推动推荐性标准向公益类标准过渡，以更好地满足各方需求、协调各方利益。

其次，培育搞活市场标准，提升质量和竞争力。标准化工作的改革要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，针对我国标准缺失老化滞后的现实问题，相关改革做了两项“加法”，即“培育发展团体标准”和“放开搞活企业标准”，“团体标准”的法律地位进一步明确。有了这一市场标准的新类型，协会、商会等社团便有权制定更加灵活的标准，及时回应市场变化。此外，赋予企业制定自身标准的自主权，取消了对企标备案的限制性规定，有助于激发企业活力，促进产业转型升级。

最后，瞄准国际标准，提高标准整体水平。在做好“加减法”的基础上，相关改革对提升标准整体水平进行“优化”，即在借鉴国际标准的基本经验之外，积极推动各方参与国际标准化活动。这一方面规定了参与的内容，以推进国际标准转化应用，助力提升我国标准的整体质量，共享质量发展的优势；另一方面也为国家鼓励社会各方包括企业、社团等参与国际标准化提供了制度支撑，进一步推动中国标准“走出去”，带动产品、技术、装备和服务“走出去”。

习近平主席在致第三十九届国际标准化组织大会的贺信中指出，“标准助推创新发展，标准引领时代进步”。更好发挥政府作用保护公共利益，有效发挥市场作用满足企业提质增效的需求，定能让标准成为质量的“硬约束”，成功助力高质量发展。

（作者单位：北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心）

《 人民日报 》（ 2019年09月25日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)