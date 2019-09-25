社会保障卡：相随20年 相伴您一生

中华人民共和国社会保障卡，简称社保卡，是由人力资源和社会保障部统一规划，各级人力资源和社会保障部门联合商业银行面向社会公众发行，具有身份凭证、信息记录、自助查询、就医结算、缴费和待遇领取、金融支付六大功能，主要应用于人力资源和社会保障领域社会管理和公共服务的集成电路（IC）卡，并可扩展应用至其他公共服务领域。

1999年12月，全国第一张社保卡在上海首发，经过20年的发展，2019年8月，全国社保卡持卡人数已达12.93亿人，覆盖我国92%以上人口，提前完成“十三五”规划任务。电子社保卡已在全部地市共217个APP渠道开通服务，累计申领超过4000万张。

政务服务的基础设施 共建共享的有力工具 个人信息的安全介质 民生保障的便利载体

覆盖广泛的一卡通应用

2009年，党中央首次提出“早日实现社会保障一卡通”。2016年，国家“十三五”规划纲要提出“实施社会保障卡工程，持卡人口覆盖率达到90%”的目标任务。2018年，党中央国务院进一步提出“建立以社会保障卡为载体的‘一卡通’服务管理模式”。

在就业和社保领域，各地已普遍开通人社业务领域102项应用目录。《就业创业证》与社保卡证卡合一，持卡办理个人失业登记、参保登记等事务，持卡缴纳社保费用、领取就业补贴和社保待遇，持卡实现购药、挂号、诊疗及各类就医费用结算，实现就医一卡通。

在更多政务服务领域，越来越多的地区将民政、卫生健康、公积金、残疾人服务等民生服务搭载在社保卡上，将各类惠民惠农财政补贴资金通过社保卡发放，将进公园、博物馆、图书馆以及公交出行等智慧城市服务加载到社保卡中，实现一卡多用。

在全国范围内，参保人员可持社保卡实现异地就医住院费用直接结算，实现异地领取养老金，形成全国一卡通。

社保卡是政府为群众提供便利安全民生服务的有效载体。群众持卡办事，大大地简化了个人办事流程，减少了重复填表和证明材料，减少了跑腿垫资，方便人员流动。社保卡成为群众手边的贴心卡、便民卡。

方便快捷的社保卡服务

即时补换卡：各地积极开展限时领卡、立等可取的快速发卡服务，方便群众用卡办卡，实现便捷服务不中断。

基层便民服务终端：在乡镇、行政村广泛布设基层便民服务终端，实现参保登记、社保缴费、待遇领取、待遇认证、信息查询五项服务不出村，方便农村基层群众享受社保卡便利应用。

借助银行渠道提供服务：借助银行渠道实现社保卡服务延伸，群众可以在授权银行网点办理社保卡补换、社保缴费、待遇领取、社保卡信息查询等服务。

正确使用社保卡：只限本人使用、牢记并妥善保管密码、避免坚硬物品、避免强磁场。

创新安全的电子社保卡

随着信息时代的来临，互联网和大数据将为社保卡插上翅膀，赋予社保卡“网卡”形态。通过全国社保卡服务平台统一签发电子社保卡，可对接更多的社会服务渠道，使老百姓通过手机就能够享受电子社保卡便利的线上服务体验，快速完成身份认证、信息查询、业务申办、社保缴费、医保结算、移动支付等。使用电子社保卡，可有效证明线上业务“是我查询”“是我操作”，保障线上个人信息安全。

未来2—3年间，将实现电子社保卡广泛应用。2019年，计划实现签发量不低于10%的实体卡持卡人数；2020年，实现签发量不低于25%的实体卡持卡人数；2021年，形成实体社保卡与电子社保卡广泛协同并用的线上线下“一卡通”服务管理模式。

数据来源：人力资源和社会保障部

《 人民日报 》（ 2019年09月25日 15 版）

(责编：庄红韬、杨曦)