望海楼：70年——弦歌不辍，步履铿锵

五千年文明，长风浩荡。

从历史深处走来的中国共产党人，以前所未有的胆略和创造力开天辟地，挽救民族于危急存亡之际，开启新纪元，书写人类文明史上一个又一个新奇迹。

“当今世界，要说哪个政党、哪个国家、哪个民族能够自信的话，那中国共产党、中华人民共和国、中华民族是最有理由自信的。”在庆祝中国共产党成立95周年大会上，习近平总书记满怀豪情地向世界宣告。

“坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，说到底是要坚定文化自信。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。”站在新时代的坐标上，以习近平同志为核心的党中央创造性提出文化自信的时代命题，把文化自信与道路自信、理论自信、制度自信并列为中国特色社会主义“四个自信”，展现了中国共产党人对历史进程的深刻认识和执政使命的深刻理解。

求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源。

今日之中国是历史之中国的延续和发展。要认识今天的中国、今天的中国人，就要深入了解中国的文化血脉，准确把握滋养中国人的文化土壤。一个抛弃了或者背叛了自己历史文化的民族，不仅不可能发展起来，而且很可能上演一场历史悲剧。只有搞清楚文化的根与脉、源与流，坚持从历史走向未来，从延续民族文化血脉中开拓前进，才能不断推进中华民族复兴的伟大事业。

民族复兴需要强大的物质力量，也需要强大的精神力量。伟大时代呼唤伟大精神。没有先进文化的积极引领，没有人民精神世界的极大丰富，没有民族精神力量的不断增强，一个国家、一个民族不可能屹立于世界民族之林。在五千多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化，党领导人民在革命、建设、改革中锻造的革命文化和社会主义先进文化，积淀着中华民族最深沉的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识。他们一脉相承、生生不息，贯通中华民族的过去、当下与未来，共同垒铸了中国人民精神上的万里长城，支撑起中华民族文化自信的雄伟大厦。

文化兴国运兴，文化强民族强。

70年来，中国以高度的文化自觉坚定文化自信，以正确的方向和方针推动文化繁荣发展，始终坚持对中华优秀传统文化进行创造性转化和创新性发展，培育全社会共同的情感、价值、理想、精神，不断满足人民群众日益增长的文化需求，增强中国特色社会主义文化吸引力和感召力。文化，在推动社会进步与民族复兴的进程中展示了巨大力量。

70年来，中国经济社会持续快速发展，用几十年时间走过了发达国家几百年走过的历程，创造了惊天动地的伟业。中国特色社会主义阔步进入新时代，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。伟大的成就、伟大的创造，伟大的民族、伟大的民族精神，为中国人坚定文化自信、进而坚定“四个自信”提供了最大的底气。

根本固者，华实必茂；源流深者，光澜必章。五千年弦歌不辍，七十载历久弥新。面对百年未有之大变局，中国，正以更基础、更广泛、更深厚的文化自信，行走在民族复兴的大路上，底蕴无比丰厚，定力无比强大，步履无比铿锵。

（作者为本报评论员）

(责编：庄红韬、杨曦)