东盟服饰秀添彩东博会

日前，在广西南宁举行的第十六届中国—东盟博览会上，极具特色的东盟国家服饰为博览会添上一道靓丽风景，让观众领略到浓浓的东盟风情。图为在南宁国际会展中心，越南姑娘身着民族服饰表演传统舞蹈。

新华社记者 张爱林摄

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