重庆石柱：庆丰收 展新貌 农民晒出“幸福好生活”

原标题：庆丰收 展新貌：2019石柱农民丰收节晒出“幸福好生活”

华龙网-新重庆客户端9月23日16时20分讯（记者 李成 见习记者 李家勇）丰收中国，甜蜜华溪！今（23）日，石柱县中益乡华溪村里人声鼎沸、热闹非常。由重庆市农委指导，中共石柱县委、石柱县人民政府主办，石柱县委宣传部、石柱县农委、石柱县文旅委、中益乡人民政府、重庆农业发展有限公司共同承办的重庆·石柱（中益）华溪村 2019 中国农民丰收节正在举办。一曲曲好听动人的土家歌舞、一幕幕极富特色的农事劳作、一桌桌垂涎欲滴的土家美食，将脱贫攻坚所带来的华溪“丰收盛世”完美呈现，并通过“全国70地丰收全媒体直播活动”向全国人民晒出幸福石柱的“脱贫成果”。

五大篇章演绎石柱乡村振兴

长桌盛宴彰显农民丰收喜悦

“我们的家乡 在希望的田野上 炊烟在新建的住房上飘荡 小河在美丽的村庄旁流淌……”上午10时许，一首《在希望的田野上》正式拉开丰收节序幕。以“丰收中国 希望田野”“风情土家 礼赞丰收”“决胜扶贫 丰收报喜”“甜蜜华溪 共享喜悦”“乡村振兴 代言家乡”为主题的五大篇章次第登场，通过场景演绎、趣味互动、歌舞表演等丰富多彩的形式，形象展示当地的丰收景象，晾晒出乡村振兴的新面貌。

黄精采收、田地锄草、打谷归仓……随着一幕幕常见的农事活动在舞台上的生动再现，在场农民朋友们的热情和参与感被充分调动，纷纷以热烈掌声热情回应台上表演。传统方式取蜜和黄连之乡特有的槽笼脱须技艺体验，不仅吸引了台下农户踊跃上台竞技，还让众多在线网友表示出浓厚兴趣，频频留言询问，在同步的全媒体直播中掀起一阵弹幕高潮。

歌舞表演千人摆手舞。华龙网-新重庆客户端 李成 摄

同样传递丰收喜悦的，还有以华溪村“两不愁三保障”丰收画卷为主题，展示石柱全县脱贫攻坚、乡村振兴系列成果的“乡村振兴/脱贫攻坚图片展”。看着短短几年间，石柱中益乡等地发生的巨大变化，不少农户都留下了幸福的泪水。

传统农耕文化体验取蜜。华龙网-新重庆客户端记者 李成 摄

黄连槽笼脱须体验。华龙网-新重庆客户端记者 李成 摄

唱非遗舞“民俗”特色节目庆丰收

红辣椒苦黄连“农特名品”集中展

“石柱是最能代表丰收的地方。因为，石柱经典民歌《太阳出来喜洋洋》就是歌唱的丰收之境！”当国家级非物质文化遗产土家“啰儿调”响彻丰收节活动现场时，许多石柱人心中都升腾起一股骄傲之情！“打小我们就都哼唱这首歌，细细想来，那歌中太阳出来挑起扁担上山岗的劳动场景，可不就是蕴含着丰收之情嘛！”特意从忠县赶来参加丰收节活动的秦圆惠对此亦有感触。

土家传统表演土家锣鼓、舞狮。华龙网-新重庆客户端记者 李成 摄

作为土家族苗族聚集之地，石柱人素来都能歌善舞。在当天的丰收节开幕上，另一国家级非遗项目土家千人摆手舞，和土家丢马锣、石柱舞狮、土家玩牛等大批从农事生产中诞生的“歌颂劳动 乐享丰收”的土家民族特色节目一一登场，让现场观众大饱眼福。远近闻名的土家拦门酒和土家西兰卡普织锦等特色民俗和艺术制作的展示，则更令观众和在场村民们感受到 “丰收喜悦”。

土家传统表演土家玩牛。华龙网-新重庆客户端记者 李成 摄

村民兴致勃勃的观赏歌舞表演。华龙网-新重庆客户端记者 李成 摄

丰收节，庆丰收，辣椒黄连不可缺！时值辣椒采摘的季节，象征着丰收的红辣椒自然而然成了丰收节现场出镜率最高的“明星农产品”。据悉，石柱辣椒红艳光泽，不仅辣味重，油份高，香味浓，果实也皮薄肉厚，硬度高、籽粒少。目前，辣椒已成为石柱县重点发展产业，石柱也已成为全国最大的辣椒生产县。

黄连、莼菜则与辣椒同为“石柱农特名人”。 素有“中国黄连之乡”“中国辣椒之乡”和中国最大莼菜生产基地称号的石柱欢庆丰收，这些“大腕”显然是一个都不能少。在本届丰收节现场，主办方特意开展了“我为家乡代言”电商主题展销会。展销会“丰收集市区”内，石柱黄连、辣椒、蜂蜜、黄精等当地知名农产品集中展示展销，供村民游客了解购买。而集合石柱全县优质农产品资源的“源味石柱”系列和华溪村特色农产品等，当天也都成为电商直播展示展销的“丰收节网红农品”。

(责编：冯粒、曹昆)