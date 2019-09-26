原标题：70年实现跨越式发展 成为货物贸易第一大国

新中国成立70年来，特别是改革开放以来，我国不断推进外贸体制改革创新，货物贸易实现跨越式发展，规模快速扩大，总量跃居世界第一，我国成全球货物贸易第一大国。

改革开放前，我国经济总体上处于相对封闭状态，货物进出口始终在较低水平上徘徊。1950年我国货物进出口额为11.3亿美元，1977年为148亿美元，28年间货物进出口累计1487亿美元，年均增长不足10%。改革开放以来，随着外贸管理体制改革和对外开放水平提升，对外贸易迅速发展。1978至2018年，我国货物进出口增长223倍，年均增速14.5%，高出同期全球货物贸易平均增速7.5个百分点。

2001年我国加入世界贸易组织，对外贸易进入新阶段。2004年货物进出口规模突破1万亿美元，2007年和2011年分别突破2万亿美元和3万亿美元，2013年再突破4万亿美元。党的十八大以来，我国加快培育外贸竞争新优势，货物贸易规模实现新发展。2018年我国货物进出口规模超过4.6万亿美元，以人民币计价首次突破30万亿元大关。

货物贸易大国地位不断稳固。2009年，我国成为全球货物贸易第一大出口国和第二大进口国。2013年，我国超越美国成为全球货物贸易第一大国，2014至2015年保持这一地位。2017至2018年，我国继续保持全球货物贸易第一大国地位。(记者 班娟娟)

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