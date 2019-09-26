农业部： 支持乡村双创企业登陆资本市场

9月25日，农业农村部在其官网发布了对十三届全国人大二次会议第6307号建议的答复。答复表示，支持符合条件的乡村创新创业企业登陆资本市场。
答复指出，2019年1月，人民银行会同农业农村部等部门联合印发了《关于金融服务乡村振兴的指导意见》（银发〔2019〕11号），提出支持符合条件的涉农企业在主板、中小板、创业板上市；鼓励中介机构适当降低对涉农企业上市和再融资的中介费用；在门槛不降低的前提下，继续对国家级贫困地区的企业首次公开募股等开辟绿色通道。
上述政策为涉农企业利用资本市场增强自我发展能力提供了有力保障。下一步，农业农村部将配合人民银行、证监会等部门，积极推动相关政策落实，推动优化上市、挂牌和融资机制，支持符合条件的乡村创新创业企业登陆资本市场，有效发挥资本市场支持乡村创新创业、服务乡村振兴战略实施的作用。(记者 吴黎华)
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