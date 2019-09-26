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国资划转社保提速 农行工行千亿市值股权落地

2019年09月26日08:18  来源：经济参考报
 
原标题：国资划转社保提速 农行工行千亿市值股权落地

　　9月25日晚间，农行、工行相继发布公告称，该银行股东财政部将其持有的本行股权的10%一次性划转给全国社会保障基金理事会持有，本次权益变动不会导致两家银行控股股东及实际控制人发生变化。据当日A股收盘价计算，二者合计股权划转总价值超过1100亿元。

　　工行公告显示，本次划转前，财政部持有工行123316451864股A股股份，占该银行普通股股份总数34.60%；本次划转的股份数为12331645186股A股股份，占该银行普通股股份总数的3.46%。工行中报显示，截至6月30日，工商银行前四大股东中央汇金投资有限责任公司、财政部、平安资产管理有限责任公司、社保基金会分别持有34.71%、34.6%、3.41%、2.43%。因此，经过本次划转之后，社保基金会持有工商银行股份升至5.89%，而财政部持有工商银行比例降至31.14%。

　　农行公告显示，本次划转的股份数为13723909471股A股股份，占该银行普通股股份总数的3.92%。据农行中报，截至6月30日，农业银行的前三大股东中央汇金投资有限责任公司、财政部、社保基金会分别持有40.03%、39.21%、2.8%。此次股权划转之后，社保基金会持有农行股份比例升至6.09%，而财政部持股比例降至35.29%。

　　9月20日，财政部等五部门联合印发了《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》，明确了全国划转工作的时间要求，其中明确中央层面，具备条件的企业于2019年底前基本完成，确有难度的企业可于2020年底前完成，中央行政事业单位所办企业待集中统一监管改革完成后予以划转；地方层面，于2020年底前基本完成划转工作。

　　如果全面划转资金到位，规模相当可观。去年10月，国务院首亮国有资产“家底”，截至2017年，国有企业（不含金融企业）资产总额183.5万亿元，国有金融企业资产总额241万亿元。据中国企业联合会研究部研究员刘兴国预计，按照10％的划转率，可划转总额将近10万亿元。

　　在此之前，财政部已将其持有的中国人保、中国太平等国有大型金融机构股权的10%划转至社保基金会。(记者 向家莹)

(责编：庄红韬、杨曦)
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