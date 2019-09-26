北京大兴国际机场正式投入运营

9月25日上午，北京大兴国际机场投运仪式在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席仪式，宣布机场正式投运并巡览航站楼。

新华社记者 鞠 鹏摄

9月25日上午，北京大兴国际机场投运仪式在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席仪式，宣布机场正式投运并巡览航站楼。这是习近平看望参与机场建设和运营的工作人员代表，同他们亲切交谈。

新华社记者 鞠 鹏摄

图为北京大兴国际机场。

潘之望摄（影像中国）

大兴国际机场能够在不到5年的时间里就完成预定的建设任务，顺利投入运营，充分展现了中国工程建筑的雄厚实力，充分体现了中国精神和中国力量，充分体现了中国共产党领导和我国社会主义制度能够集中力量办大事的政治优势

新中国70年何等辉煌！中国共产党领导中国人民实现了一个又一个“不可能”，创造了一个又一个难以置信的奇迹。奇迹是干出来的，社会主义是干出来的。中国共产党和中国人民有雄心、有自信继续奋斗，朝着实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前进。实践充分证明，中国人民一定能，中国一定行

本报北京9月25日电 凤凰展翅，逐梦蓝天。在新中国成立70周年之际，北京大兴国际机场投运仪式25日上午在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席仪式，宣布机场正式投运并巡览航站楼，代表党中央向参与机场建设和运营的广大干部职工表示衷心的感谢、致以诚挚的问候。

习近平强调，大兴国际机场能够在不到5年的时间里就完成预定的建设任务，顺利投入运营，充分展现了中国工程建筑的雄厚实力，充分体现了中国精神和中国力量，充分体现了中国共产党领导和我国社会主义制度能够集中力量办大事的政治优势。新中国70年何等辉煌！中国共产党领导中国人民实现了一个又一个“不可能”，创造了一个又一个难以置信的奇迹。奇迹是干出来的，社会主义是干出来的。中国共产党和中国人民有雄心、有自信继续奋斗，朝着实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前进。实践充分证明，中国人民一定能，中国一定行。

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席仪式并致辞。

9时45分，习近平来到位于北京市丰台区的轨道交通大兴机场线草桥站，考察北京市轨道交通建设发展情况和大兴机场线运营准备情况。连接北京大兴国际机场和中心城区的轨道交通专线，一期工程41公里已建成投运。草桥站把地铁站功能和机场值机功能结合起来，让乘客在地铁站内就能实现国内国际值机，办理行李安检和托运，实现了城市交通同机场交通的无缝衔接，极大便利了广大乘客。

在草桥站进站大厅，习近平结合展板听取情况介绍。习近平强调，城市轨道交通是现代大城市交通的发展方向。发展轨道交通是解决大城市病的有效途径，也是建设绿色城市、智能城市的有效途径。北京要继续大力发展轨道交通，构建综合、绿色、安全、智能的立体化现代化城市交通系统，始终保持国际最先进水平，打造现代化国际大都市。

随后，习近平乘坐轨道列车前往北京大兴国际机场，在途中详细询问轨道列车的设计制造和票价、行李托运、同其他交通线路衔接等情况。习近平强调，城市现代化要交通先行，要发挥好大兴国际机场的辐射带动作用，联通京津冀世界级城市群、北京“四个中心”、雄安新区建设，服务好京津冀协同发展。

金秋的北京，秋高气爽，艳阳高照，阳光洒在古铜色的航站楼顶，闪耀出熠熠光彩，北京大兴国际机场犹如一只金凤凰展翅欲飞。

抵达北京大兴国际机场，习近平首先在综合交通中心听取机场综合交通体系建设情况介绍。大兴国际机场配套建设了现代化的立体交通体系，不仅在机场内部实现了公路、轨道交通、高速铁路、城际铁路等不同运输方式的立体换乘、无缝衔接，而且在外部配套建设了五纵两横的交通网络。目前，大兴机场高速、轨道交通新机场线、京雄城际铁路北京段等已同步开通。习近平对新机场配套交通设施建设表示肯定。他指出，建设内外部联通的综合交通体系，是提高机场运行效率的关键。要树立先进管理理念，运用现代信息技术，提高管理运营智能化、便利化水平。

大兴机场航站楼，是目前全球最大规模的单体航站楼，以其独特的造型设计、精湛的施工工艺、便捷的交通组织、先进的技术应用，创造了许多世界之最。航站楼里，流线型的空间结构十分宽敞明亮。习近平步行巡览站台大厅和值机大厅，实地了解值机、安检、登机和残疾人无障碍设施等情况，并结合沙盘和模型听取机场总体规划、设施建设等介绍。习近平强调，大兴国际机场是首都的重大标志性工程，是推动京津冀协同发展的骨干工程。京津冀三地要抓住机遇加强协同合作，加快推动地区高质量发展。民航业是国家重要的战略产业。要建设更多更先进的航空枢纽、更完善的综合交通运输系统，加快建设交通强国。

值机柜台前，习近平察看智能技术、全自助无纸化智慧值机的流程，对机场采用现代化设施为旅客提供便利服务的做法表示肯定。他强调，既要高质量建设大兴国际机场，更要高水平运营大兴国际机场。要把大兴国际机场打造成为国际一流的平安机场、绿色机场、智慧机场、人文机场，打造世界级航空枢纽，向世界展示中国人民的智慧和力量，展示中国开放包容和平合作的博大胸怀。

投运仪式在机场联检大厅举行。11时许，伴随着欢快的迎宾曲，习近平等步入仪式现场，全场起立鼓掌。

中国民航局负责同志向首都机场集团公司颁发北京大兴国际机场使用许可证。

11时28分，习近平走上主席台，宣布：“北京大兴国际机场正式投运！”全场响起热烈掌声。

投运仪式结束后，习近平来到机场国际出发大厅，看望参与机场建设和运营的工作人员代表。习近平同大家一一握手，代表党中央向大家并向所有参与机场规划、建设、运营的同志们表示热烈的祝贺和节日的问候。习近平指出，大兴国际机场建设标准高、建设工期紧、施工难度大，全体建设者辛勤劳动、共同努力，高质量地完成了任务，把大兴国际机场打造成为精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程，向党和人民交上了一份令人满意的答卷！

习近平强调，共和国的大厦是靠一块块砖垒起来的，人民是真正的英雄。大兴国际机场体现了中国人民的雄心壮志和世界眼光、战略眼光，体现了民族精神和现代水平的大国工匠风范。他希望广大建设者在新的征程上再接再厉、再立新功！

韩正在致辞中表示，北京大兴国际机场是习近平总书记特别关怀、亲自推动的首都重大标志性工程。这一重大工程建成投运，对提升我国民航国际竞争力、更好服务全国对外开放、推动京津冀协同发展具有重要意义。要着力构建运行顺畅、组织高效的集疏运体系，提升运行效率和管理水平，充分发挥辐射带动作用，将北京大兴国际机场打造成国际航空枢纽建设运营新标杆、世界一流便捷高效新国门、京津冀协同发展新引擎。

丁薛祥、刘鹤参加上述活动。何立峰主持投运仪式。

蔡奇、冯正霖、王东峰等也在仪式上致辞。

中央和国家机关有关部门，北京市、河北省、天津市和中央军委联合参谋部、空军有关负责同志，机场建设和运营单位代表等参加投运仪式。

据了解，2014年12月，北京大兴国际机场开工建设。本期工程主要建设“三纵一横”4条跑道、70万平方米的航站楼、268个机位的站坪以及相关配套设施。2018年12月，飞行区4条跑道全面贯通，飞行校验工作于2019年2月圆满完成。机场建设践行新发展理念，立足自主创新，开发应用多项新专利新技术新工艺新工法，建设指标达到世界一流。

《 人民日报 》（ 2019年09月26日 01 版）

(责编：庄红韬、杨曦)