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雄关漫道真如铁

宣  言

2019年09月26日08:22  来源：人民网－人民日报
 

　　山河为证、岁月为名，我们即将迎来新中国成立70周年。

　　2019新年伊始，习近平总书记在回顾新中国光辉历史时指出：“70年披荆斩棘，70年风雨兼程。”“一路走来，中国人民自力更生、艰苦奋斗，创造了举世瞩目的中国奇迹。”站在历史交汇点的深情回望，凝结着对伟大历程的无比珍视，充满着对伟大事业的壮志豪情，给人们以启迪，给未来以昭示。

　　（一）

　　70年前的中国人，一定无法想象，如今的神州大地，在短短一分钟时间里，会发生怎样的变化。

　　短短一分钟，上海的“魔方—2”超级计算机可完成24000万亿次浮点运算，广东生产5台民用无人机，复兴号高铁前进5833米，移动支付金额近4亿元，2370.7万元的商品进入中国……从江南到北国，从沿海到内陆，960多万平方公里的广袤土地上，每时每刻都在发生着新变化。一组《中国一分钟》系列微视频，让不少网友感叹，“中国的每一分钟，都在写下奇迹”。

　　70年前的中国，基础弱、底子薄，是一个占世界1/4人口的贫穷落后的农业大国。毛泽东曾感慨：“现在我们能造什么？能造桌子椅子，能造茶碗茶壶，能种粮食，还能磨成面粉，还能造纸，但是，一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”

　　今天的中国，已今非昔比。我们在“人均钢铁产量只够打一把镰刀”的基础上建立起世界上最完备的工业体系，在一个“烂摊子”上建立起世界第二大经济体。今日之中国，已经是制造业第一大国、货物贸易第一大国、外汇储备第一大国……全世界超过2/3的高铁轨道铺设在中国，超过1/3的5G标准必要专利掌握在中国，高速公路总里程稳居世界第一。早上在西安吃羊肉泡馍、中午到成都吃个火锅，已经成为许多人真实的生活。

　　从神州陆沉中奋起，于一穷二白中奋进，在“开除球籍”边缘奋斗，中国一路走来，“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛”。

　　（二）

　　忆往昔峥嵘岁月稠。“红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易”。回望中华民族的发展史、中国共产党的奋斗史、社会主义中国的创业史，愈发可以感受这“三个来之不易”的深意。

　　近代以后，中华民族遭受的苦难之重、付出的牺牲之大，在世界历史上都是罕见的。就在100多年前，区区四千英军便轰开清兵把守的衰朽国门，40年间大国都城两次沦陷，帝国主义列强如狼似虎掀起瓜分中国的狂潮。租界上空的各色旗子、“东亚病夫”的帽子、“华人与狗，不得入内”的牌子，碾压的不仅是国人自尊，也是五千年文明累积起来的民族自信。辛亥革命赶跑了皇帝、剪掉了辫子，中国人民却没能随着皇权的倒下而站起来。其后更有日本军国主义的野蛮入侵，妄图吞并中国，中华民族到了最危险的时候。

　　“四万万人齐蹈厉，同心同德一戎衣。”中华民族上下求索、从不屈服，不断奋起抗争，用生命和鲜血谱写了抵御外侮的伟大篇章。

　　在生死存亡之秋，中国共产党义无反顾、毅然决然地扛起了挽救民族危亡的重任，带领中国人民历经28年浴血奋斗，终于推翻了压在头上的“三座大山”，彻底结束了旧中国半殖民地半封建社会的历史。“中国人民从此站立起来了！”新中国的成立，不可逆转地结束了中华民族内忧外患、积贫积弱的悲惨命运，不可逆转地开启了不断发展壮大、走向复兴的历史进程。

　　新中国之“新”，不仅在于国号之新、山河之新，更在于打破一个旧世界、建设一个新世界的气象之新，在于面对艰难困苦而百折不挠、昂扬进取的精神之新。 

　　在新中国刚刚成立、百废待兴之际，一场意外的遭遇战突如其来。美国把朝鲜战争的战火烧到中朝边境，新生的人民政权面临严峻考验。尽管实力悬殊、困难重重，但党中央审时度势，以“打得一拳开，免得百拳来”的无畏气概，毅然做出抗美援朝、保家卫国的重大决策。中国人民志愿军雄赳赳、气昂昂，跨过鸭绿江，从松骨峰、长津湖到上甘岭，经过三年殊死搏斗，打出了新中国的国威和军威，打出了不可撼动的大国尊严。

　　面对来自大国的核讹诈、核垄断，新中国领导人排除万难，坚决推动“两弹一星”工程，用张爱萍将军的话说就是“再穷也要有一根打狗棍”。无数研制工作者在茫茫无际的戈壁荒原，在人烟稀少的深山峡谷，克服了各种难以想象的艰难险阻，经受住了生命极限的考验。著名力学家郭永怀在飞机失事的最后时刻，为了保护装有核武器研究文件的公文包，他与警卫员紧紧抱在一起。救援人员赶到时，看到两人的遗体都被烧焦，但夹在两人中间的文件依然完好无损。“两弹”元勋邓稼先隐姓埋名二十余年，多次核试验给他的身体带来严重核辐射损害，只能在病床上接受生前最后一枚奖章。正是这些国之栋梁铸成的大国利器，奠定了新中国的安全基石。

　　长春第一汽车制造厂、大庆油田、攀枝花钢铁基地、南京长江大桥、红旗渠……这一个个响亮的名字，标注着共和国前进的脚步，映照着中国人民改天换地、攻坚克难的冲天豪情。

　　自然灾害没有摧垮我们，经济困难没有难住我们，外部压力没有压倒我们。探索中的严重曲折，我们依靠自己的力量进行了纠正。种种风霜磨砺从未阻断前进道路，而是让我们更加成熟、更加清醒、更加坚定。

　　改革开放是中国共产党的一次伟大觉醒，开启了中国第二次革命。我们坚持解放思想、实事求是，勇于冲破思想的桎梏，实行家庭联产承包，发展乡镇企业，兴办深圳等经济特区，推进沿海沿边沿江对外开放，加入世界贸易组织，大胆地试、勇敢地改，干出了一片新天地。我们应变局、平风波、战洪水、防非典、抗地震、化危机，一关关闯了过来。香港、澳门回归祖国母亲怀抱，三峡工程、青藏铁路、南水北调、港珠澳大桥等建设项目震撼世界，高铁、天宫、蛟龙、嫦娥、天眼、大飞机等大国重器不断涌现，北京奥运会、上海世博会、“一带一路”高峰论坛、首届进博会成功举办……以“逢山开路、遇水架桥”的智慧和勇气开拓前行，以“杀出一条血路来”的决心和气魄一往无前，一件件过去想也不敢想的事成了现实，一座座令人望而生畏的山峰化为继续攀登的阶梯。

　　短短几十年时间，当代中国实现了从落后时代到赶上时代、引领时代的伟大跨越，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

　　（三）

　　鲁迅先生说过：“我们从古以来就有埋头苦干的人，有拼命硬干的人，有为民请命的人，有舍身求法的人——这就是中国的脊梁。”当代中国一路跋山涉水的历史，就是一部中国人民的英雄史、精神史。

　　雄关漫道真如铁，跨越雄关，正是因为我们有比铁还硬的精神。

　　刚刚过去的9月17日，国家主席习近平签署主席令，授予于敏、申纪兰、孙家栋、李延年、张富清、袁隆平、黄旭华、屠呦呦“共和国勋章”，授予叶培建、程开甲等国家荣誉称号。这是对共和国功臣的尊崇褒扬，这是在共和国史册上深深镌刻的中国精神、中国力量。

　　大家也不会忘记，去年12月18日，很多人的“朋友圈”被这一幕刷屏：在庆祝改革开放40周年大会上，习近平总书记等党和国家领导人集体站起、转身，和全场一起向获得“改革先锋”称号等杰出贡献人员鼓掌祝贺。这是一个国家的致敬，树立起的是民族精神的标杆。

　　特级战斗英雄杨根思、老英雄孟泰、铁人王进喜、劳动模范史来贺、共产主义战士雷锋……新中国成立60周年时评选的“双百”人物，近日评选表彰的“最美奋斗者”，以及这些年涌现的时代楷模、道德模范、最美人物、身边好人……他们用自己的拼搏奋斗汇聚起共和国奔腾向前的历史潮流，用自己的执着坚守构筑成中华民族光耀千秋的精神丰碑。

　　伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神，习近平总书记这样概括中国人民始终秉承的民族精神。这种民族精神在新中国的创立、巩固、发展过程中体现得最为淋漓尽致。革命年代，中国人民以血肉之躯筑起拯救民族危亡、捍卫民族尊严的钢铁长城；建设岁月，中国人民战天斗地、艰苦创业，在短时间内实现了社会主义制度的伟大跨越，用心血和汗水为经济社会发展打下了坚实基桩；改革开放以来，中国人民团结奋进、勠力同心，在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展，极大地改变了中国，也深刻地影响了世界。

　　“人民是共和国的坚实根基，人民是我们执政的最大底气。”

　　关山万千重，山高人为峰。如铁的雄关、如铁的征程，终究会在如铁的意志、如铁的精神面前变成坦途。人民共和国始终无愧于“人民”的称号，是人民用勤劳的双手创造了共和国的历史，是人民用坚实的臂膀托举起共和国的荣光。中华儿女始终无愧于祖先的冀望，以深厚的家国情怀、坚定的信念信仰，让自强不息的精神火炬越燃越旺。

　　（四）

　　在中国西南高山峡谷间的一条高速公路上，一辆汽车在飞驰。驾车者是一位外国人，他一边行驶一边念叨，“这令人难以置信！无论多高的山峰，还是多深的峡谷，都挡不住他们！”这是英国著名媒体人克拉克森在做《中国的公路网》电视节目的现场报道。

　　同样是著名记者的美国人哈里森·索尔兹伯里，在他的作品《长征——前所未闻的故事》中，这样写道探访长征路线的经历：“1984年4月、5月和6月……在那边远地区漫长的旅程中，我们主要乘坐吉普车、小型汽车和指挥车，行进在当年红军男女战士们完全徒步走过的地方。只有亲身走过这段路程的人，才能以现实主义的方式描绘出长征中的战斗和艰难困苦。”

　　回望来时的路，我们的红色政权从井冈山崎岖蜿蜒的羊肠小道走来，从二万五千里的危难艰险中走来，从沟壑纵横的黄土高原走来，到今天在中国大地铺设下四通八达、星罗密布的公路、铁路、水路。连接昨天与今天、贯通小路与大路的，是我们坚持真理、走自己路的执着探索。

　　雄关漫道真如铁，跨越雄关，正是因为我们有志不改、道不变的坚定。

　　把马克思主义普遍真理与中国具体实际相结合，是中国共产党人一以贯之的立场追求。“枪杆子里出政权”“农村包围城市”“支部建在连上”，使中国革命在挫折和迷茫中看到了曙光和前途，走出了一条东方大国的革命之路。以全民族的统一战线与武装到牙齿的日本帝国主义打一场持久战，使近代中国第一次赢得了反抗外来侵略的完全胜利。新中国成立后，我们党开创性地实现了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，使社会主义制度迅速而稳固地在中国建立起来。《正确处理人民内部矛盾》《论十大关系》等论著，标志着我们党开始独立自主地探索社会主义建设之路。

　　把马克思主义普遍真理与中国具体实际相结合，我们不断创造新的理论，写就新的篇章。实现社会主义基本制度与市场经济的有机统一，有效的市场与有为的政府相互促进，“看不见的手”和“看得见的手”相得益彰；以实现共同富裕为目标，在做大蛋糕的同时分好蛋糕，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民；坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，公平正义的阳光普照大地，更好地保证了人民民主，实现了有效治理……中国人民在历史进程中积累的强大能量充分爆发，全社会创新创造的源泉充分涌流。

　　国内外越来越多的人都在探讨中国成功的秘诀。其实，当代中国的伟大社会变革，不是简单延续我国历史文化的母版，不是简单套用马克思主义经典作家设想的模板，不是其他国家社会主义实践的再版，也不是国外现代化发展的翻版。我们只是看准了方向，咬紧了牙关，抵住了眩惑，用自己的脚步走出了行者无疆。因为我们始终坚信，只有跋山涉水者，才能真切感受山川的壮丽；只有奋力攀登者，才能亲眼目睹最美的日出。

　　（五）

　　1940年，爱国华侨陈嘉庚率团先后访问重庆和延安。在重庆，国民党专门列支了8万元盛情款待，当时这些钱可以买800头牛，他感到如鲠在喉。后来陈嘉庚到了延安，毛泽东请他吃饭。窑洞前一张坑坑洼洼的小方桌上，摆的是毛泽东自己种的大白菜和豆角，最讲究的是一碗鸡汤，原来是邻居大娘听说毛主席有贵客临门，杀了家里唯一下蛋的鸡送来了。“中国的希望在延安”，陈嘉庚感叹，“前忧虑建国未有其人，兹始觉悟其人乃素蒙恶名之共产党之人物”。

　　雄关漫道真如铁，跨越雄关，正是因为我们有大公无私、坚强勇毅的领路人。

　　万山磅礴，必有主峰。从嘉兴南湖红船上寻找光明的掌舵人，到世界第二大经济体的领航者，在走向民族复兴的征程中，“中国共产党始终与你在一起”，共产党人以忘我的牺牲和奉献，激励和召唤着亿万人民生死与共、相依相随。

　　这个坚信马克思主义的政党，始终拥有真理的力量，始终站在道义制高点上。马克思主义是党和人民事业不断发展的参天大树之根本，党和人民不断奋进的万里长河之泉源。在马克思主义的旗帜下，中国共产党以坚定不移的理想信念、唯物辩证的科学精神、舍我其谁的使命担当，领导和推动中国革命、建设、改革，带领亿万人民闯关夺隘，从胜利走向胜利。

　　这个来自人民、为了人民的政党，始终秉持为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心，始终把人民群众放在心中最高位置。老百姓是天、老百姓是地，是她的坚持和信仰；同呼吸、共命运、心连心，是她的誓言与行动。无论是废除封建剥削的土地制度，还是取消延续2600多年的农业税；无论是建立人民当家作主的政治制度，还是竭尽全力把近14亿人一个不落带入全面小康……事实证明，中国共产党是全心全意为人民谋利益的党，是“自己有一条被子也要剪半条给老百姓”的人。

　　这个世界上最大的执政党，具有超强整合力、强大动员力和高效执行力。放眼看去，世界上没有哪个执政党能像中国共产党这样，为了人民的美好生活殚精竭虑、深谋远划，一茬接着一茬干，一张蓝图绘到底；没有哪个执政党能像中国共产党这样，坚持真理、修正错误，以刀刃向内的勇气自我革命、自我净化；也没有哪个执政党能像中国共产党这样，上下同欲、令行禁止，集中力量办大事，久久为功办实事，在困难挑战面前一次次将“不可能”变成“一定能”。

　　一切早已开始，一切远未结束。

　　2019年8月20日，习近平总书记来到万里长城上的“天下第一雄关”——嘉峪关，激励大家发扬中华民族自强不息的奋斗精神和众志成城、坚韧不屈的爱国情怀，凝聚起实现民族复兴中国梦的磅礴力量。

　　70年关山飞度，70年惊鸿一瞥。70年辉煌对中国近代历史而言是一个感叹号，对民族复兴伟业而言则是一个逗号。

　　雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。

　　真如铁，亦不如信念如铁、意志如钢；从头越，且看那苍山如海、风光无限。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月26日 01 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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