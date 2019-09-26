望海楼：70年！不忘本来启新程

编者按

方向决定前途，道路决定命运。新中国70年辉煌成就证明，中国特色社会主义道路是一条引领中国进步、实现人民幸福之路。这是我们对中国道路的自信。

70年，我们强调不忘本来：党领导人民坚守初心，吸吮着五千多年中华民族漫长奋斗积累的文化养分，以无比的自信持续书写民族辉煌。

70年，我们坚持吸收外来：中华儿女立足洋为中用，勇于吸收借鉴一切有益的先进成果，不断推进伟大事业。

70年，我们始终面向未来：胸怀伟大梦想的中国人民以非凡勇气、卓越智慧和实干精神，在追梦路上不断奔跑。

新征程已经开启，坚定不移走中国特色社会主义道路，是中国人民的共同意志，道路必将越走越宽广。

望海楼专栏今起推出系列评论“辉煌中国·道路篇”，今天刊发第一篇《70年！不忘本来启新程》。

天安门广场，人民英雄纪念碑巍峨耸立。70年前毛泽东主席撰写、周恩来总理手书的碑文镌刻在此——

三年以来，在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽！三十年以来，在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽！由此上溯到一千八百四十年，从那时起，为了反对内外敌人，争取民族独立和人民自由幸福，在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽！

今天，诵读碑文，人们依然深切感受到字里行间激荡着中华民族的英风浩气。新中国成立70年，中国共产党团结带领全国各族人民，战胜了一个又一个艰难险阻，创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。这辉煌灿烂的70年里，又何尝不是“人间一股英雄气，在驰骋纵横”？这样的精气神，流淌在获得“共和国勋章”和国家荣誉称号的英雄人物、受到表彰的“最美奋斗者”的血脉中，也流淌在70年来为新中国日益走向繁荣富强而努力奋斗的每一个平凡而伟大的中国人心灵里。

习近平总书记强调：“一切向前走，都不能忘记走过的路；走得再远、走到再光辉的未来，也不能忘记走过的过去，不能忘记为什么出发。”——“不能忘记”，一个最朴素而又最厚重的词语。正因不忘初心，所以矢志不渝；正因不忘本来，所以志向高远。

“江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。”中国人不会忘记，中华民族是从五千多年悠久的文明史中走来。在那时光的隧道里，有盘古的传说、有神农的百草、有孔子周游的车辙、有唐诗宋词的文采风流、有长江长城的雄奇壮美……古人为中华民族留下了连绵不绝的史诗，中国人的梦想，就是不断续写祖祖辈辈的荣光。

“长夜难明赤县天，百年魔怪舞翩跹。”中国人不会忘记，中华民族是从近代百年的屈辱史中走来。在那苦难的记忆里，有长江上的外国军舰、有圆明园的冲天火光、有北洋水师的折戟沉沙、有巴黎和会的刀俎鱼肉、有抗战到底的铁血、有抗击霸权的勇毅……落后就要挨打，从此成为中华民族的历史教训，中国人知耻而后勇，踏上奋起直追、寻求复兴的征程。

“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天。”中国人不会忘记，中华民族是从中国共产党带领中国人民自强自立自主的奋斗史中走来。在这峥嵘的岁月里，有嘉兴南湖的红船、有长征路上的草鞋、有延安窑洞的灯火、有开国大典的欢呼、有两弹一星的横空出世、有改革开放的气象万千、有香港回归的笑语欢歌、有北京奥运的战鼓声声、有“神舟”与“天宫”在浩瀚宇宙的轻灵对接、有港珠澳大桥在浩渺大海的凌波飞渡……就在国庆前夕，北京大兴国际机场正式投运，“凤凰展翅”，引吭高歌，成为中国人在新时代里砥砺奋进、不断前行的绝佳象征。

沧海横流，方显英雄本色。从一部中共党史、一部新中国史里，中国人民读出了自己的结论——只有中国共产党才能领导中国，只有社会主义才能救中国，只有改革开放才能发展中国、发展社会主义、发展马克思主义，只有中国特色社会主义道路才能引领中国走向繁荣富强。这是一条全新的道路，一条凝聚着中国人民智慧、中国历史智慧的新路，也是一条中国不断走向未来、开创未来的康庄大道！

站在新中国成立70年的历史节点上，回望中华民族的过去，中国人应该自豪。70年的波澜壮阔，正是中国人民创造的无愧历史的新史诗。

站在中国特色社会主义新时代的历史坐标上，展望中华民族的未来，中国人更应该自信。70年后再出发，而今迈步从头越，只要在中国共产党领导下，坚持在正确的道路上接续奋斗，中国人民必将创造出更加美好的明天！

（作者为本报评论员）

(责编：庄红韬、杨曦)