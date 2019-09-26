划转国有资本充实社保全面推开

本报北京9月25日电 （记者叶紫）财政部、人社部、国资委、税务总局、证监会近日联合印发《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》，要求中央层面具备条件的企业于2019年底前基本完成，确有难度的企业可于2020年底前完成，中央行政事业单位所办企业待集中统一监管改革完成后予以划转；地方层面于2020年底前基本完成划转工作。

据悉，2017年国务院印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》，决定划转部分国有资本弥补企业职工基本养老保险基金缺口。2018年，首先在中国联通等3家中央企业、中国再保险等2家中央金融机构，以及浙江省和云南省开展试点。在试点基本完成的基础上，中央层面又陆续对50家中央企业和12家中央金融机构实施了划转。

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