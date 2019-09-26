五位一体 透视新中国70年：“历史性课题”的中国答案

“在中国建立什么样的政治制度，是近代以后中国人民面临的一个历史性课题。”习近平总书记曾这样感慨，“为解决这一历史性课题，中国人民进行了艰辛探索。”

关键在中国共产党的领导

“诸位代表先生们，我们有一个共同的感觉，这就是我们的工作将写在人类的历史上，它将表明：占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。”毛泽东同志在中国人民政治协商会议第一届全体会议上的讲话，字字铿锵。

新中国成立后，中国共产党率领中国人民取得了举世瞩目的成就。在这一过程中，中国共产党始终是中国特色社会主义事业的领导核心。

中央文献研究室原常务副主任金冲及认为，新中国的成立，在人们面前出现的是前所未有的人民大团结的全新局面。其关键在于：有中国共产党这样一个能够正确指引前进方向、深得民心、坚强的党成为团结全国各族人民的核心力量，“这是中国几千年历史上从来不曾有过的。”

截至2018年底，中国共产党党员总量突破9000万名，基层组织达461万个。其中，建立党组织的民营、外资等非公有制企业法人单位158.5万家，社会组织法人单位26.5万个，基本实现党的组织和工作全覆盖。有了中国共产党的坚强领导，中国才能够真正集中力量办大事。

“办好中国的事情，关键在中国共产党。这首先指的是，关键在中国共产党的领导；同时指的是，关键在中国共产党的自我革命。在中国共产党的自我革命中实现中国共产党的正确领导，这是中国人民经过长期革命、建设、改革获得的重要历史经验。”国家创新与发展战略研究会会长郑必坚认为。

中国式民主行得通、很管用

一项制度，从诞生到成熟，需要经历实践的检验。

以刚刚迎来70岁生日的中国人民政治协商会议为例，新中国成立前的第一届全体会议，代行全国人民代表大会职权，为新中国诞生作了全面准备，也标志着人民政协制度正式确立；1978年党的十一届三中全会召开，人民政协事业发展进入了新时期；随着中国特色社会主义进入新时代，党中央对人民政协工作作出一系列重大部署。

“在我看来，中国之所以成功，其中一个根本原因就是中国的制度优势。中国政治制度的突出优势在于，中国共产党能够团结其他政党，在共同协商的基础上制定出务实而长远的发展规划，并且一道为实现远大目标而奋斗。这在世界上其他国家是很少见的。”中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉认为。

俄罗斯科学院远东研究所首席研究员亚历山大·洛马诺夫感慨，对比西方社会的现状，中国的新型政党制度具有很强的现实意义。

而人民代表大会制度，则成为中国人民在人类政治制度史上的伟大创造。自诞生60多年来，特别是改革开放40多年来，人民代表大会制度不断得到巩固和发展，展现出蓬勃生机活力。

习近平总书记表示：“实践充分证明，中国式民主在中国行得通、很管用。”

依法治国在时间长河中辉映

党的十九大报告指出，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一是社会主义政治发展的必然要求。

全国人大代表、辽宁省律师协会副会长李宗胜说，依法治国是党领导人民治理国家的基本方式。他提到，党的十一届三中全会提出“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”，党的十八届四中全会《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”，二者相互衔接，开启了全面依法治国新时代。

“改革开放40多年来中国特色社会主义法治建设的实践表明，我国的法治进程不是断裂的、自发的或者漫无目的的，而是连续的、有领导的、有规划的逐步推进的过程。”中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院副院长冯玉军总结道。

值得一提的是，党的十八大以来，坚持依法治国和依规治党有机统一，成为新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略中坚持全面依法治国的重要内容。

改革是不变的主题

新中国成立以来，党和国家机构历经多次改革。2018年2月，党的十九届三中全会审议通过《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》，着力推进国家治理体系和治理能力现代化。

中央党校（国家行政学院）教授丁元竹总结说，从1978年以来的每一次党的三中全会来看，改革是不变的主题。这说明，改革开放40多年来，我们不断完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，就是要运用制度的力量和优势，推动经济增长、社会进步、文化繁荣。

放眼70年来中国的政治建设，亮点远不止这些，还有民族区域自治制度、基层群众自治制度、“一国两制”等诸多制度保障与制度框架。长期发展过程中，中国特色社会主义制度始终具有适合国情、与时俱进的自我完善能力。

70年的光辉历程证明，中国特色社会主义政治制度是中国共产党和中国人民的伟大创造。

(责编：庄红韬、杨曦)