北京大兴国际机场2025年旅客吞吐量将达7200万

图为北京大兴国际机场。

（影像中国）

本报北京9月25日电 （记者严冰）25日16时20分许，7架大型客机依次从跑道起飞，标志着北京大兴国际机场正式通航。

北京大兴国际机场位于北京市大兴区和河北省廊坊市广阳区之间，与天安门直线距离为46公里，是目前全球建设规模最大的新建机场，机场本期红线内总用地约27平方公里，远期规划占地面积45平方公里，并且在北京和河北规划了共150平方公里的临空经济区。机场规划四纵两横6条民用跑道，本期建设三纵一横4条跑道、268个停机位。机场建成了“五纵两横”的交通网络，1小时通达京津冀。

投入运营后，北京大兴机场在运行效率和绿色指标方面都属于世界领先水平。机场航站楼是世界首个实现高铁下穿的航站楼。机场跑道在国内首次采用“全向型”布局，采用了世界最大的空管自动化系统，机场在全球枢纽机场中首次实现了场内通用车辆100%新能源，拥有世界最大的耦合式浅层地温能利用项目，是全国可再生能源利用率最高的机场。

截至目前，共有66家航空公司意向入驻北京大兴机场，其中20家境内航空公司、46家港澳台地区及外国航空公司。2019年冬春航季，北京大兴机场预计开通116条航线。预计到2022年，机场旅客吞吐量将达到4500万人次，国际航班占比20%；到2025年，旅客吞吐量将达到7200万人次。

北京大兴机场民航部分投资达1167亿元，带动交通等市政配套投资达3000多亿元，总投资达4500亿元。

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