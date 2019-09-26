国企，经济发展的“顶梁柱”

成立于1951年的哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司，是中国生产大中型发电设备的重点骨干企业。企业近年瞄准科技前沿开拓创新，从“制造”向“智造”转变。图为2019年9月3日，工人在检测工件。

新华社记者 王建威摄

始建于1949年的济南重工集团有限公司近年来致力打造以轨道交通装备产业为核心的智能制造与高端装备产业园，老国企焕发出勃勃生机。图为2019年5月11日，工人在查看盾构机部件。

张进刚摄（人民视觉）

2019年《财富》世界500强中，中国企业有129家上榜，其中国有企业89家。随着中国开放发展，中国桥、中国路、中国车、中国港、中国网等一批地标享誉海外；在载人航天、探月工程、深海探测、高速铁路、特高压输变电、移动通信等领域，一批科研成果跻身世界先进——它们身上，都深深烙着国企的印记。

70年间，从一穷二白的“白手起家”，到造出第一辆解放牌汽车、第一辆东方红拖拉机、第一根无缝钢管、建成第一座大型油田，国企在许许多多“第一”的突破中奋进，在改革与发展中创造备受瞩目的成绩。国务院国资委副主任翁杰明表示，国有企业正发挥着“顶梁柱”作用，有力推动中国经济强劲前行。

国企资产总额178.7万亿，保障14亿人用上稳定的电——

有力支撑经济运行

“东风”劲吹、“红旗”招展、“鹰击”长空、“长剑”啸天，一批具有自主知识产权的核心技术和原创成果，让国防装备建设从弱到强，筑牢高质量发展的安全基石；输电线路70年来增长291倍、变电容量增长2020倍，快速铺开的电网、不断提升的运行质量，让近14亿中国人用上稳定的电……从国家安全到国计民生，国企发挥着重要作用。

新中国成立初期，国家集中建设和发展了一大批国有企业，仅“一五”期间，全国就开展了1万多个工矿建设单位的施工，包括156个重点建设项目。国有企业在建立起独立、比较完善的工业体系和国民经济体系中发挥了无可替代的作用。改革开放以来，国有企业在能源、交通、建筑、高端装备制造、新材料等重要产业领域取得一系列重大突破，推动行业技术的发展进步。

仅中国石化一家企业，就创造和拥有新中国第一座商业开发的页岩气田、新中国依靠自己力量设计建设的第一个炼油厂、新中国第一座百万吨乙烯生产基地、新中国第一口千吨井、新中国第一款上星的润滑油等诸多“新中国的第一”。一路奋进，中国石化资产总额从成立之初的200多亿元增加到2万多亿元，年营业收入从200多亿元增加到2万多亿元，年上缴税费从30多亿元增加到3000多亿元，资产总额、营业收入、上缴税费均增长超过100倍。

国有企业由小到大、由弱到强，支撑整体经济的发展。

国资委数据显示，1949年-1998年，国有及国有控股企业工业总产值由36.8亿元增长到3.4万亿元，增长了925.9倍，按可比价格计算，年均增长14.2%，明显高于同期世界工业增长4.1%和发展中国家增长5.5%的水平。1978年-2018年，全国国有企业实现营业收入58.8万亿元，利润总额3.4万亿元，年均分别增长11.9%、10.3%。2018年全国国有企业资产总额178.7万亿元、所有者权益63.1万亿元，分别达到1978年的247.1倍和130倍。

今年1-8月，央企持续保持稳中有进的良好态势，累计实现营业收入19.4万亿元，同比增长5.4%；累计实现净利润9431.9亿元，同比增长6.9%，为促进国民经济健康发展作出重要贡献。

2/3的央企引入各类社会资本，过半国有资本集中在公众化的上市公司——

有效激发体制活力

航天科工如今是世界500强企业，经营业绩位居央企前10位。但20年前刚成立时，其亏损面一度高达80%。“改革创新推动了中国航天事业高质量发展。”公司有关负责人在谈发展经验时说。

70年来，一路发展，一路改革。翁杰明指出，国有企业体制机制发生了深刻变化，尤其是中共十八大以来，国企改革取得新的重大进展，解决了许多长期想解决而没有解决的难题。

中国特色现代国有企业制度建设取得突破性进展——中央企业集团层面和子企业功能界定与分类工作全部完成；中央企业集团层面和2600多户全民所有制子企业全部完成公司制改制，实现历史性突破；83家中央企业建立了外部董事占多数的董事会，各省级国资委所出资一级企业中建立董事会的占比达到了90%。

灵活高效的市场化经营机制加快建立——混改成为国企改革重要突破口，目前2/3的中央企业引进了各类社会资本，半数以上国有资本集中在公众化的上市公司，各省区市混合所有制企业户数占比达到49%。2013-2018年实施混改的央企子企业中，混改后实现利润增长的企业超过七成。

国有经济布局结构调整取得明显成效——十八届三中全会以来，先后完成18组35家企业重组，中央企业由113户调整至96户。国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域不断集中，在军工、电网电力、石油石化、交通运输、电信、煤炭等行业的占比达到80.1%。

以管资本为主的国有资产监管体制进一步完善——进一步明晰国有资产所有权与经营权边界；落实改革国有资本授权经营体制方案，赋予企业更多自主权；分三批在21家中央企业开展国有资本投资、运营公司试点，30个省级国资委已改组组建国有资本投资、运营公司76家。

“国有企业逐步成为面向市场竞争、以质量效益为导向的现代企业，改革增活力、强动力、释红利的效应充分发挥。”翁杰明说。

力争创新驱动领先、质量效益领先、履行社会责任典范——

加快培育竞争优势

70年攻坚克难改革发展，国企用实践交上了亮丽答卷。新时代，国企有新的目标。

不同于世界500强以营收规模作为参考依据，世界一流企业有更高的标准。国务院国资委负责人此前介绍，世界一流企业至少有三方面目标，一是在创新驱动方面进入领先行列；二是质量效益领先，关注企业净资产收益率、营收利润率、研发投入、增加值等指标；三是成为履行社会责任的典范企业。

作为“创建世界一流示范企业”，中国移动正在全球瞩目的5G建设上加快布局。中国移动副总经理董昕表示，2019年，中国移动将在全国建设超过5万个基站，在超过50个城市实现5G商用服务。未来3年，5G建设的投入将会有一个质的飞跃。

中国中车正大力开展国际化经营，目前各类轨道交通装备实现全面出口，出口产品服务于全球100多个国家和地区，基本覆盖了“一带一路”沿线国家。同时，出口产品实现从中低端向中高端转变，出口市场从亚非拉传统市场走向欧美澳市场。

航天科工保持着技术创新经费占营业收入比重超10%的高投入，正开展数以千计的科技项目公关，重点加强世界新兴战略科技领域、新型装备和科技前沿技术发展。

打造核心竞争力、布局前沿、拓展全球化，国企正朝着“世界一流”迈进。

翁杰明表示，未来还要持续推进国有资本布局优化，推动国有资本向关系国家安全、国计民生、前瞻性战略新兴产业集中；坚定不移推进国资国企改革，做强做优做大国有资本，培育具有全球竞争力的世界一流企业。

(责编：庄红韬、杨曦)