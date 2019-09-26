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70年，我们都是追梦人

徐佩玉

2019年09月26日08:25  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　陶秀花是西气东输工程管道的一名兼职巡线工，她每天徒步巡线10公里，十几年来风雨无阻。图为2019年8月11日在内蒙古阿拉善左旗，陶秀花在巡线过程中维护百米桩。
　　杨植森摄（新华社发）

　　新中国成立70年来，输电线路增长了291倍，让近14亿人用上稳定的电。图为江苏省供电部门工作人员在安装临时箱式变电站。
　　梁德斌摄（人民视觉）

　　建筑工人不畏酷暑，坚守岗位，为城市建设辛勤付出。图为2019年8月2日，建筑工人在重庆鹅公岩轨道专用桥施工现场作业。
　　新华社记者 王全超摄

　　为确保青藏铁路唐古拉线路火车在春运期间安全通行，上百名线路工、劳务工坚守在这里，顶狂风战暴雪，排除冻土、大风、塌方等危害铁路安全的险情。图为2019年1月28日，工人跪伏在铁轨上观察铁轨水平高度。
　　新华社记者 周健伟摄

　　2019年6月18日，“远望3号”船的船员在后甲板上休息。
　　新华社记者 李雨泽摄

　　引江济淮工程是中国172项重大水利工程的标志性项目。图为2019年4月14日，引江济淮工程安徽庐江县庐铜铁路交叉河渠段，施工人员正在进行关键控制工程边坡施工。
　　王 闽摄（人民视觉）

　　长江三峡工程是当今世界上最大的水利枢纽工程，谱写出人水和谐新篇章。图为三峡巫山红叶美景。
　　资料图片

　　“我们都在努力奔跑，我们都是追梦人。”2019年新年贺词中，国家主席习近平这样说。

　　70年，中国从一穷二白到世界第二大经济体，创造了举世瞩目的发展奇迹。三峡大坝、南水北调、青藏铁路、载人航天……一个个超级工程串起中国70年的巨变。巨变不是偶然，是一代代中国人努力奔跑、追逐梦想的结果。

　　追梦，是几十年如一日的坚守。“只要三峡工程需要我一天，我就在这里坚守一天。”郑守仁院士1993年受命主持三峡工程设计工作，至今已26年。他以79岁高龄写下了230万字的《长江三峡水利枢纽建筑物设计及施工技术》和200多万字的《长江三峡工程关键技术研究与实践》，只为给后人提供借鉴。

　　追梦，是勇于创新、永不言败。“蛟龙号”下潜至7000多米，刷新“中国深度”。这背后，是首席潜航员叶聪及其设计团队从零起步的不懈探索。“载人深潜是一点一点、一步一步干出来的。从‘蛟龙号’到‘深海勇士号’，再到如今我们正在研制的万米全海深载人潜水器，这些都是中国人自主创新的成果。”叶聪深有感触。

　　追梦，是一代代青年投身祖国建设，在强国路上放飞青春梦想。航天报国的嫦娥团队、神舟团队、北斗团队平均年龄都是三十多岁——中国航天人用实际行动证明了中国青年正是这个时代的“弄潮儿”。让全球惊艳的重大工程，活跃着年轻人的身影。

　　爱国情、强国梦，萦绕在中华儿女的心头。承载着这一梦想，一代代中国建设者还将在追梦中不断创造奇迹。

(责编：庄红韬、杨曦)
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