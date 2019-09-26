京雄城际铁路北京段开通运营

北京大兴国际机场1、2层分别是国际、国内到达层，3、4层分别是国内、国际出发层，多层空间最大限度满足了旅客出行需求。本报记者 訾谦摄/光明图片

记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，京雄城际铁路北京西至大兴机场段26日开通运营，旅客从北京西站乘坐高铁，最快28分钟即可抵达北京大兴国际机场。

京雄城际铁路自北京西站引出，经过既有京九铁路至李营站，接入新建高速铁路线路，向南途经北京大兴区、河北省廊坊市、霸州市至雄安新区。京雄城际铁路北京西至大兴机场段开通运营后，旅客从北京西站乘坐高铁可直达大兴机场站。铁路部门将安排开行日常线动车组列车12对，全部由复兴号动车组担当乘务，同步实行电子客票。

据了解，大兴机场站位于北京大兴国际机场航站楼地下，与航空、地铁、公交、出租等交通方式无缝衔接，最大限度方便旅客出行。

为了便捷旅客出行，大兴机场站采用“上进下出”的流线模式，出站换乘机场的旅客，可通过南北两个出站厅分流出站，出站到进机场最多需要10分钟。

此外，北京大兴站还预留了跨线城市通廊接口，连接既有京九铁路黄村站及地铁站，方便旅客换乘其他交通工具。京雄城际铁路北京西至大兴机场段，将与机场城轨、机场高速等通道一起，构成北京城区与大兴机场间便捷的交通运输体系，将极大便利旅客出行。

据悉，京雄城际铁路大兴机场至雄安段计划2020年底开通运营。（记者訾谦）

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