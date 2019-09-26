我国地理信息产业迈向数字化

从人员定位到手机地图、汽车导航，再到在经济、社会各领域的应用，如今，地理信息已成为人们生活中的必需品。各地都在通过大力发展地理信息产业，带动经济社会进入数字化的新阶段。

地理信息产业，是以现代测绘技术、地理信息系统、遥感、卫星导航定位等技术为基础，并与信息技术、计算机技术、通信技术和网络技术等紧密结合而发展起来的新技术服务业，既包括测绘、地理信息系统（GIS）、卫星定位、航空航天遥感等专业领域，也包括与大众生活相关的导航软件、互联网地图、基于位置服务（LBS）等新型服务。

1996年，我国正式提出发展地理信息产业。20多年来，地理信息产业迅速发展。近年来，随着国家将其列为战略性新兴产业并出台一系列促进其发展的政策，地理信息产业发展愈发强劲，显现出了蓬勃的活力。

2008年，我国地信产业年产值600亿元，从业人员约40万人，从业单位超过1万家，上市企业8家。2018年，产业年产值达5957亿元，从业人员超过134万人，从业单位超过10.4万家，其中上市企业30余家，新三板挂牌企业180余家。目前，已有5家申报新设立的科创板。7月22日，航天宏图在科创板正式挂牌上市。近10年，我国地信产业复合增长率达25%。

作为基础性、战略性信息资源，地理信息涉及经济建设、社会发展、国防建设、生态治理等，当前各行业对地理信息的需求还在不断增长，这也意味着地理信息产业必将继续发展壮大，从产品供给、技术能力、商业模式等方面，不断满足来自我国经济社会各个领域的需求。

当前我国的地理信息产业自主创新能力较强。在地理信息仪器装备方面，从光电仪器到GNSS装备、连续运行参考站系统，从海洋、陆地、地下到空中，一系列自主的装备不断突破，全站仪、RTK、航测无人机、倾斜摄影相机总体台数已经超过进口品牌；在GIS软件方面，国产软件在三维GIS、GIS与制图一体化、导航位置服务等方面出现了领跑局面，据赛迪网数据，2015年国产GIS基础平台软件占国内市场份额一半以上，超图软件以31.6％居榜首，超过了国外品牌。2018年36家地信上市企业研发投入总额较2017年增长20.5%；研发投入总额占营收总额比例为8.7%，高于3088家A股公司整体比例2%，其中四维图新2018年研发投入占营收比超50%，在整个A股排名第一。

新业态、新服务不断出现并呈良好增长态势。2018年我国手机地图用户规模达到7.2亿人，汽车导航的渗透率超过50%。汽车导航和手机地图已经成为人们日常出行不可或缺的工具。此外，基于位置服务也支撑着万亿级新经济的发展，如网约车、外卖、电商等。

空间基础设施建设驱动作用明显。北斗三号基本系统建设完成，对我国卫星导航与位置服务领域的贡献率已达到80%。我国在轨的高分卫星、陆地观测卫星、海洋观测卫星和大气观测卫星已达27颗。其中，自然资源部拥有14颗。商业遥感卫星发展势头强劲，在轨卫星已经超过30颗，0.5米高分辨率商业遥感卫星实现突破。空间数据获取能力大幅提升。

建议企业抓住国家战略需求带来的重大机遇，把握住互联网、物联网、大数据、人工智能、商业卫星、5G等新技术、新业态带来的战略机遇，坚持创新引领，加强产品技术研发，积极推动跨界融合，走出去开拓国际市场。

（作者：孙玉国，系中国地理信息产业协会会长）

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