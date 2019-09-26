我国地理信息产业迈向数字化

从人员定位到手机地图、汽车导航，再到在经济、社会各领域的应用，如今，地理信息已成为人们生活中的必需品。各地都在通过大力发展地理信息产业，带动经济社会进入数字化的新阶段。
地理信息产业，是以现代测绘技术、地理信息系统、遥感、卫星导航定位等技术为基础，并与信息技术、计算机技术、通信技术和网络技术等紧密结合而发展起来的新技术服务业，既包括测绘、地理信息系统（GIS）、卫星定位、航空航天遥感等专业领域，也包括与大众生活相关的导航软件、互联网地图、基于位置服务（LBS）等新型服务。
1996年，我国正式提出发展地理信息产业。20多年来，地理信息产业迅速发展。近年来，随着国家将其列为战略性新兴产业并出台一系列促进其发展的政策，地理信息产业发展愈发强劲，显现出了蓬勃的活力。
2008年，我国地信产业年产值600亿元，从业人员约40万人，从业单位超过1万家，上市企业8家。2018年，产业年产值达5957亿元，从业人员超过134万人，从业单位超过10.4万家，其中上市企业30余家，新三板挂牌企业180余家。目前，已有5家申报新设立的科创板。7月22日，航天宏图在科创板正式挂牌上市。近10年，我国地信产业复合增长率达25%。
作为基础性、战略性信息资源，地理信息涉及经济建设、社会发展、国防建设、生态治理等，当前各行业对地理信息的需求还在不断增长，这也意味着地理信息产业必将继续发展壮大，从产品供给、技术能力、商业模式等方面，不断满足来自我国经济社会各个领域的需求。
当前我国的地理信息产业自主创新能力较强。在地理信息仪器装备方面，从光电仪器到GNSS装备、连续运行参考站系统，从海洋、陆地、地下到空中，一系列自主的装备不断突破，全站仪、RTK、航测无人机、倾斜摄影相机总体台数已经超过进口品牌；在GIS软件方面，国产软件在三维GIS、GIS与制图一体化、导航位置服务等方面出现了领跑局面，据赛迪网数据，2015年国产GIS基础平台软件占国内市场份额一半以上，超图软件以31.6％居榜首，超过了国外品牌。2018年36家地信上市企业研发投入总额较2017年增长20.5%；研发投入总额占营收总额比例为8.7%，高于3088家A股公司整体比例2%，其中四维图新2018年研发投入占营收比超50%，在整个A股排名第一。
新业态、新服务不断出现并呈良好增长态势。2018年我国手机地图用户规模达到7.2亿人，汽车导航的渗透率超过50%。汽车导航和手机地图已经成为人们日常出行不可或缺的工具。此外，基于位置服务也支撑着万亿级新经济的发展，如网约车、外卖、电商等。
空间基础设施建设驱动作用明显。北斗三号基本系统建设完成，对我国卫星导航与位置服务领域的贡献率已达到80%。我国在轨的高分卫星、陆地观测卫星、海洋观测卫星和大气观测卫星已达27颗。其中，自然资源部拥有14颗。商业遥感卫星发展势头强劲，在轨卫星已经超过30颗，0.5米高分辨率商业遥感卫星实现突破。空间数据获取能力大幅提升。
建议企业抓住国家战略需求带来的重大机遇，把握住互联网、物联网、大数据、人工智能、商业卫星、5G等新技术、新业态带来的战略机遇，坚持创新引领，加强产品技术研发，积极推动跨界融合，走出去开拓国际市场。
（作者：孙玉国，系中国地理信息产业协会会长）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】