世界最长跨海公铁大桥全线合龙贯通

25日上午，随着重达473吨的钢桁梁完成精准联结，福建平潭海峡公铁两用大桥鼓屿门航道桥成功合龙，标志着世界最长、我国首座跨海峡公铁两用大桥全线贯通。据铁路部门介绍，明年福平铁路通车后，福州到平潭的时间将从现在的2个小时缩短到半个小时。
平潭海峡公铁两用大桥全长16.34公里。大桥共设有4座航道桥，其中跨度最大的元洪航道桥，满足5万吨级航道单孔双向通航。大桥下层设计为时速200公里的双线I级铁路，上层设计为时速100公里的双向六车道高速公路。
据中铁大桥局工作人员介绍，这座大桥所处台湾海峡，全年6级以上大风超过300天、8级以上大风超过120天，建设条件恶劣，施工难度大。大桥于2013年11月开建，历时近6年。
大桥航道桥直径4.9米钻孔桩基础是世界上桩径最大的桥梁工程桩，首次应用斜拉桥两节间全焊接钢桁梁结构和80米、88米跨整孔全焊接钢桁组合梁结构，自主研发国内主钩最高的3600吨浮吊，自主研制了世界上最先进的KTY5000型液压动力头钻机，全封闭抗风液压爬模，海上造桥机等大型装备。（记者陈强 通讯员蔡栩 冯天翔）
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