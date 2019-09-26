报告显示：中国增值税减税政策幅度空前 减税效应持续释放

人民网北京9月26日电（记者孙博洋） 近日，上海财经大学公共政策与治理研究院发布了《中国增值税减税政策效应季度分析报告》（以下简称《分析报告》）。据悉，该报告是评估团队在前期大量资料准备和数据统计分析基础上，广泛听取社会各界意见和建议而最终形成的。报告包括增值税减税规模分析、增值税减税现阶段的效应分析、增值税减税长期的效应分析，以及完善建议四部分，力求客观分析、综合反映增值税减税成效，并对进一步完善增值税政策、制度提出建设性意见。

减税规模幅度空前：实施首季减税3185亿元

据了解，作为2019年更大规模减税降费的“重头戏”，深化增值税改革自4月1日起实施，有效激发了市场主体活力，助推我国经济高质量发展。

《分析报告》显示，2019年4-6月，深化增值税改革工作取得了显著成效，减税额分别为1113亿元、1105亿元和967亿元，合计减税3185亿元，总体实现了确保主要行业税负明显降低、部分行业税负有所降低、所有行业税负只减不增的预期目标。

受行业销售额、纳税额和减税率三方面因素共同作用影响，减税具有行业高度集中特点，其中制造业和批发零售业两大行业减税占比78.54%，体现了我国增值税改革对制造业的促进作用。分地区看，减税占比与经济规模、纳税规模呈正比，并受地区经济结构影响，发达地区减税占比高，居前5位的省份均处于发达地区且减税规模占总体减税量超过40%。

减税效应初步显现：拉动经济增长 提升企业盈利水平

深化增值税改革所释放出的减税红利，有效降低了企业经营成本，激发了市场活力，对冲了经济下行压力，《分析报告》显示，增值税减税在2019年4-6月已经对经济发展产生了显著的带动作用。

在营业收入方面，增值税减税显著提高了重点税源企业（10万户年纳税额500万元以上的企业）的营收水平，提高幅度约为3.27%，且对民营经济的带动作用要大于平均水平，带动民营经济营收增长4.54%，是平均水平1.39倍。在营业利润方面，增值税减税显著提高了企业盈利能力，使得重点税源企业利润率平均提高1.58个百分点，并使得2.4%的亏损企业扭亏为盈。在研发支出方面，增值税减税大幅提高了企业的研发支出水平，并且对民营企业研发支出的促进作用最大。

与此同时，增值税减税还显著提振了企业的经营信心，具体表现在增值税减税大幅提高了重点税源企业的购销合同签订金额、用电量。研究显示，增值税减税对重点税源企业购销合同签订金额的提高幅度高达7%，对重点税源企业用电量的提高幅度约为6.07%。

除此之外，增值税起征点的提高还显著改善了营收在3万元至10万元之间企业的经营状况。研究显示，起征点提高显著提升了3万元至10万元之间企业的营收收入，提升幅度高达8.7%；这部分企业的盈利水平提高幅度在1.5%左右，并且可使0.8%的企业扭亏为盈。

减税效应持续释放：未来三年对我国经济发展均有提振作用

《分析报告》显示，2019年增值税改革不仅在二季度对经济起到了拉动作用，并将在未来三年左右的时间内持续带动我国经济增长。具体表现在：

在宏观经济方面，增值税改革对我国主要宏观经济变量均具有明显的提振效果，可以累计带动GDP增长0.362%，若以2018年数据推算，相当于带动我国GDP增加3014亿元，其中，对2019年GDP增长的带动作用约为0.181%。累计带动就业增长0.028%，相当于增加21.74万个就业岗位。与此同时，减税还会通过带动利润、就业增加等方式来影响居民的收入水平与消费水平，2019年增值税改革会使得我国居民消费增长1.413%。

在收入分配方面，由于增值税是间接税易于转嫁，消费者承担了大量的增值税负担，减税时消费者的获益相应更大。同时，受边际消费递减规律影响，低收入群体消费支出占收入的比重大于高收入群体，因此减税的收益对低收入群体影响更大，会使我国基尼系数下降0.181%，改善居民之间的收入分配状况。在产业结构方面，2019年增值税改革对工业的促进作用最大，减税后政府购买服务支出减少是服务业增长幅度较小的重要原因。

减税效应尚有提升空间：客观分析机理 凝聚多方减税合力

《分析报告》指出，增值税作为我国规模最大、占比最高的税种，其减税的直接影响和效果，一方面是企业减税，另一方面则是政府减收，由于减税幅度较大，增值税短期减收明显，对财政形成较为严峻挑战。应对增值税减税给财政带来的挑战，需通过节约政府开支、调整财政预算等手段，以短期财政减收来换取长期财政经济可持续发展。

《分析报告》认为，社会需理性看待增值税减税预期。虽然增值税减税规模空前，但由于减税要通过市场起作用，降低税率虽然减轻了总体税负，但不同产业和处于产业链不同环节的企业，由于在定价权上的地位不同，适用税率也可能存在差异，因而增值税减税受益不同，部分处于弱势地位企业减税获得感与减税预期差异就更大。

《分析报告》认为，深化增值税改革具有政策性强、涉及面广、时间紧、任务重、强度大、难度高特点，既需要税务部门努力推进，也需要有关部门协力支持，更需要广大纳税人密切配合。

为此，税务部门精心规划，统筹安排，构建起“一竿子到底”的统一指挥体系，制定落实减税降费工作的路线图、时间表、任务书，使深化增值税改革方案平稳落地、高效推进。特别是近期税务总局以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全面排查各地存在的共性问题，进一步采取措施提升纳税人、缴费人减税降费获得感。

《分析报告》建议，下一步，税务部门需持续加强与其他政府部门和企业协调推进，切实解决深化增值税改革实施过程中出现的新情况新问题，落实落细减税降费政策，让减税降费政策效果充分显现，把减税降费红利转化为经济高质量发展的内生动力。

(责编：庄红韬、付长超)