“创作者分享计划”将惠及千万短视频创作者

9月23日，抖音宣布正式启动“我要更好-抖音和Ta的朋友们分享计划”，面向全国邀请抖音用户分享自己的经历故事。
第一场分享活动于9月11日在山东济南胶济铁路博物馆举行。三位来自山东的抖音创作者“渔村小马”、“叫我学长”、“修板凳的师傅”分别分享了他们各自通过短视频改变自己生活的故事。未来，抖音将在全国各省市举办分享活动，邀请当地创作者参与分享。
抖音相关负责人表示，这一计划旨在为用户搭建展示舞台，与用户共同探索短视频创作，鼓励更多用户分享真实、多元、有价值的内容，一起在抖音记录美好生活。
公开数据显示，截至今年7月，抖音日活跃用户已经超过3.2亿。一直以来抖音都坚持记录美好生活的平台愿景，平台上涌现了各种各样丰富美好的内容。
抖音官方数据显示，截至8月，平台上有27个日均播放量超1亿的内容领域。其中，生活记录类内容占比高达21%，是抖音平台上最受欢迎的内容领域。同时在过去半年里，抖音文化教育领域一万粉丝以上的创作者数量，增长了330%，是成长最快的内容领域。诸如厦门大学教授易中天、华中师范大学教授戴建业等知识型创作者，都在抖音上收获了超过一百五十万粉丝。
2019年以来，抖音持续为用户创作提供更多帮助，先后逐步放开了1-15分钟的视频权限，创作者服务中心，视频合集能功能。
8月24日，抖音首届创作者大会在上海举行。会上，抖音宣布推出“创作者成长计划”，目标在未来一年，帮助一千万创作者在抖音上赚到钱。
抖音相关负责人表示，短视频是一个前景光明的领域，做短视频是一件方向正确的事，值得所有内容创作者在此施展抱负，抖音希望与创作者们一起，通过抖音，发现美好，记录美好，传递美好。
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