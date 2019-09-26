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商务部：第二届进博会筹备工作有序推进 已有60多个国家确认参展

2019年09月26日18:56  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京9月26日电 （孙阳）9月26日，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人高峰表示，第二届中国国际进口博览会的各项筹备工作目前正在有序推进。关于国家综合展，此次展览的面积共3万平方米，已经有60多个国家确认参展。

高峰介绍说，法国、意大利等10多个国家确认担任主宾国。世贸组织、联合国工发组织、国际贸易中心等国际组织确认参展。第二届进口博览会将继续设立中国馆，聚焦新中国成立70周年的主题，展示中国经济社会发展的成就和新时代新机遇。

同时，高峰对第二届中国国际进口博览会的其他安排进行了介绍：

关于企业商业展，目前招展工作已经结束。此次企业商业展设有服务贸易、汽车、装备、科技生活、品质生活、医疗器械及医药保健、食品及农产品共7个展区，展览面积超过30万平方米，目前共有来自150多个国家和地区的3000多家企业参展；增加了养老等题材，增设了室外展区，新增室外汽车“无人驾驶”活动区；签约参展的世界500强和行业龙头企业超过首届，首发的新产品、新技术预计也将超过首届。目前，第三届中国国际进口博览会的企业商业展的招展工作已经开始，广大境外企业可以通过进口博览会的官网、境外组展机构等渠道报名参展。

 关于招商工作，本届进口博览会共组建了39个交易团，近600个交易分团；专业观众注册报名超过预期；梳理出了5万余家重点进口商，开展定向精准邀请，举办了20场招商路演，向4300余家采购商面对面宣介；举办了全部7个展区展前的供需对接会，近千家参展商和采购商参加；配套活动正在有序推进，目前有活动意向200余场；境外招商成效明显；专业观众注册参会体验持续优化。

 关于论坛工作，本届虹桥国际经济论坛主题为“开放创新，合作共赢”，4场分论坛议题分别为：“开放、规制与营商环境：政府角色与跨国公司视角”、“人工智能与创新发展：理念、技术和市场”、“世贸组织改革与自由贸易协定：路径选择与前景展望”、“数字化时代与电子商务创新发展：开放平台和合作愿景（暨全球电子商务高峰论坛）”，每场分论坛设置嘉宾演讲和互动讨论两个环节。

 关于服务保障工作，进口博览会以展客商需求为导向，积极开展标识完善设计工作，推进组织文化公益演出，“非遗”暨中华老字号展示推广工作，提升现场翻译服务保障和餐饮供应能力，完善功能服务点位的设计，着力打造专业、便利、高效、绿色的一流服务。

(责编：孙阳、付长超)
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