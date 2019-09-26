商务部：节前将再投放1万吨中央储备猪肉保供应

人民网北京9月26日电 （孙阳）9月26日，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人高峰表示，为保障国庆节日市场的供应，商务部会同国家发展改革委、财政部等部门，将在国庆前组织有关企业再向市场投放中央储备猪肉10000吨，涵盖多个猪肉产品类别，以增加国庆期间肉类市场供应。
“国庆前夕，在市场机制发挥主体作用的前提下，中央和地方通过促进产销衔接、增加储备投放等多种方式加大肉类市场供应，肉类市场供应总体充足，价格趋稳。9月初至今，共向市场投放中央储备肉3个批次，总计投放猪肉20000吨、牛肉2400吨、羊肉1900吨。”高峰介绍说，根据了解，目前部分地区也陆续开展了地方储备肉的投放工作，市场供应总体是有保障的。
高峰表示，下一步，商务部将密切关注猪肉市场的供求和价格变化，会同有关部门继续做好中央、地方储备猪肉的投放工作，保障国内肉类市场供应。
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