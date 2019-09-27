中国保持就业稳定有基础（锐财经）

湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县禾库镇通过实施“一户一人就业”等保障项目，就近提供就业岗位，让搬迁贫困户“搬得出、稳得住、能融入、能致富”，在家门口实现就业增收。图为搬迁户在安置区内的同康民族服饰有限公司内进行服饰作业。

刘振军摄（人民视觉）

9月26日，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心举行第二场新闻发布会。人力资源和社会保障部部长张纪南在会上表示，中国就业形势保持长期稳定，实现了比较充分的就业。今年1-8月份城镇新增就业984万人，完成全年目标的89%。

就业规模不断扩大

就业规模不断扩大。张纪南介绍，就业人数从1949年的1.8亿人增加到2018年的7.8亿人，扩大了3.3倍，同期的人口数扩大1.6倍。其中城镇就业扩大了27.3倍。1949年城镇就业人数约1500万，近年来，我国城镇新增就业已连续6年超过1300万人，每年新增数接近1949年城镇全部就业人数。

就业结构持续优化。城乡就业格局实现了历史性转变，城镇就业人员的占比从1949年的8.5%，提高到2018年的56%。第三产业就业的占比从1952年的9.1%，提高到2018年的46.3%。就业渠道多元化、就业形式多样化不断发展。

就业质量稳步提升。劳动者职业技能水平大幅提高，技能人才队伍发展壮大。职工收入不断增长，劳动者权益得到有效维护。同时，中国特色积极就业政策不断丰富完善，公共就业服务体系基本建立，人力资源市场不断培育完善。

主要指标处于合理区间

受国际局势影响，中国经济面临下行压力，在此背景下，“中国的就业形势保持了总体稳定，这也是很不容易的。”张纪南说。

张纪南表示，就业是个国际性的问题。中国有近14亿人口和9亿的劳动力，就业更引人注目。就业的发展状况既取决于经济发展的速度，也取决于经济发展的结构。中国的就业数量大，但是中国的经济体量大、市场大，尤其是近年来第三产业发展迅猛，容纳的就业量在不断扩大，创业创新活跃，新就业形态蓬勃发展，这些都对保持就业稳定具有良好的基础性作用。

具体来看，就业领域主要指标运行在合理区间，1-8月份城镇新增就业984万人，完成全年目标的89%；8月份全国城镇调查失业率5.2%，低于5.5%的预期控制目标。市场供求基本平衡，2019年第二季度人力资源市场的求人倍率是1.22，市场供求继续保持总体平衡。高校毕业生、农民工等重点群体的就业相对稳定，张纪南介绍，虽然2019届高校毕业生为834万人，创下新高，但目前他们的就业情况和往年水平基本持平。

“当前和今后一个时期，新的影响因素在不断地增加，对就业也有不少的挑战。但是，我们还是有信心做好就业工作。”张纪南表示。

技能人才队伍不断壮大

“技能人才发展，我认为是利国、利企、利民的大事、实事、好事。对国家来讲，这是中国制造、中国创造的重要支撑。对企业来讲，这是提高企业竞争能力、提高经济效益的重要基础。对劳动者来讲，‘一技在手、终身受益’，是实现高质量就业的重要保障。”张纪南说。

在刚刚结束的第45届世界技能大赛上，中国选手获得了16金、14银、5铜，取得了金牌、奖牌和团体总分“3个第一”的历史最好成绩。张纪南表示，成绩的取得，从一个侧面反映了我国技能人才队伍建设的规模和水平不断扩大和提高，也反映了我国产业发展的规模和水平不断扩大和提高。

下一步，在推进技能人才工作上，将聚焦一个目标、坚持“三个导向”、突出“四个加大”。

聚焦一个目标，就是要聚焦习近平总书记提出的“加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才”的目标。“也就是说，速度要加快，数量要扩大，素质要提高。”张纪南说。

坚持“三个导向”，就是要坚持能力导向，以提升劳动者的技能水平、能力素质为核心；坚持市场导向，贴紧社会、产业、企业、个人的发展需求；坚持问题导向，针对技能人才发展存在的短板弱项，聚焦问题、捯根问题、解决问题。

突出“四个加大”，即加大职业技能培训的力度，加大技能人才发展体制机制的改革力度，加大职业技能竞赛的组织力度，加大宣传引导的力度。

(责编：牛镛、岳弘彬)