原标题：商务部：中美双方正保持密切沟通 为第十三轮经贸高级别磋商取得积极进展做好准备

新华社北京9月26日电（记者于佳欣 陈炜伟） 商务部新闻发言人高峰26日表示，目前，中美双方正在保持密切沟通，为10月份将在华盛顿举行的第十三轮中美经贸高级别磋商取得积极进展做好准备。他还透露，中方企业正在开展美国农产品询价和采购，已成交相当规模的大豆和猪肉。

高峰是在商务部当日召开的例行新闻发布会上作出上述表示的。

9月19日至20日，中美双方经贸团队在华盛顿举行副部级磋商，就共同关心的经贸问题进行了建设性讨论。双方还认真讨论了牵头人10月份在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商的具体安排。

高峰说，中方对于磋商的立场始终是一致的、明确的，希望美方与中方相向而行，在平等和相互尊重的基础上，通过对话磋商，找到互利共赢的解决方法。这有利于中国，有利于美国，也有利于整个世界。

他还表示，根据了解，近期中方企业正在按照市场化原则和世贸组织规则开展美国农产品询价和采购，并已经成交相当规模的大豆和猪肉，国务院关税税则委员会对这些采购予以加征关税排除。

“中国对优质农产品的市场需求很大，中美两国在农业领域互补性强，合作空间广阔。希望双方共同努力，采取实际行动，为合作创造有利条件。”高峰说。

针对美方近日公布第九批对华加征关税措施排除清单，高峰说，中方对此表示欢迎。这有利于美国企业和消费者，有利于中国企业，也有利于为磋商创造良好条件。

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