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财政部划定拨备覆盖率红线 剑指银行“藏利润”

2019年09月27日08:10  来源：经济参考报
 
原标题：财政部划定拨备覆盖率红线 剑指银行“藏利润”

　　9月26日财政部公布《金融企业财务规则（征求意见稿）》（下称“征求意见稿”），防止金融企业利用准备金调节利润。以银行业金融机构为例，监管部门要求的拨备覆盖率基本标准为150%，对于超过监管要求2倍以上，应视为存在隐藏利润的倾向，要对超额计提部分还原成未分配利润进行分配。

　　拨备覆盖率也称为拨备充足率，是实际上银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的使用比率。据银行业人士介绍，当前拨备覆盖率一定程度上成为银行调节利润的重要工具，也是此次征求意见稿重点约束对象，这也意味着，未来银行机构通过做高拨备覆盖率来隐藏利润、平滑业绩的做法行不通了。

　　若根据征求意见稿标准，银行拨备覆盖率300%以上即视为存在隐藏利润的倾向。Wind数据显示，A股和H股上市的50家中资银行中，共有10家银行超标。据2019年中报，宁波银行拨备覆盖率达522%，常熟银行、南京银行、邮储银行、招商银行、泸州银行、重庆农商行、上海银行、青农商行和徽商银行分别为453%、415%、396%、394%、389%、369%、334%、308%和301%。此外，无锡银行、长沙银行、杭州银行甚至大行中的农业银行拨备也均达到270%以上，接近监管红线。

　　业内人士普遍认为，此项政策不会对银行经营及利润形成明显冲击。从银保监会的数据来看，7月末，商业银行拨备覆盖率188.1%，较上年同期上升10.3个百分点，跟300%的红线相比仍有差距。“征求意见稿对于部分超标较多银行影响会比较大，但即便按征求意见稿执行，应该也是个体上的影响，银行业整体利润增速仍将维持稳定。”交通银行金融研究中心高级研究员武雯表示。

　　光大证券首席银行业分析师王一峰表示，当前A股上市银行招行、宁波银行、南京银行、常熟银行“拨备覆盖率”超过300%较多，如果进行追溯调整进入未分配利润，将对所有者权益形成增厚，从而降低市净率（PB）估值。后期也将减少拨备计提，增加利润释放。政策原则上对优质银行股形成利好，但银行也仍有较大选择权。

　　受此消息影响，银行股今日大幅上涨。宁波银行、常熟银行涨幅超过5%，南京银行、光大银行、苏州银行、西安银行紧随其后涨幅超过3%，其他银行涨幅均在0.5%-3%之间。（记者 向家莹）

(责编：庄红韬、杨曦)
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