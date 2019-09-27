轨道上的京津冀初步形成

9月26日，《经济参考报》记者从交通运输部2019年9月份例行新闻发布会上获悉，当日京雄城际铁路北京西站至大兴机场段正式开通运营，京沈高铁、大张铁路加快建设，开行北京东—燕郊、天津—宝坻—蓟县等市郊列车和北京—雄安新区动车组列车，轨道上的京津冀0.5小时到1小时的交通圈初步形成。
北京市交通委员会副主任、新闻发言人容军介绍，8条高速公路先后建成通车，京礼高速延崇山区段在建，预计年底具备通车条件。
与此同时，按照中央的定位，天津和河北作为一个组团打造世界级的港口群，实现错位经营、携手发展。机场群也在成型。天津市交通运输委员会副主任、新闻发言人刘道刚说，天津滨海国际机场作为三地四场重要组成部分，按照打造中国国际航空物流中心的定位，正努力实现客运和货运同头并进。
另据河北省交通运输厅副厅长侯智敏介绍，到2020年，雄安新区对外骨干交通路网重点项目主体建成，冬奥会综合交通运输保障体系全面建成，北京大兴国际机场“五纵两横”集疏运网络基本完善。届时，雄安新区半小时通达北京，京津冀核心区1小时交通圈、相邻城市间1.5小时交通圈基本形成。（记者 王璐）
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