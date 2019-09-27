奋斗新时代 中国制造的“宇通力量”

宇通，作为中国客车工业发展的见证者和参与者，在改革开放的浪潮中发展壮大，在“一带一路”倡议的指引下扬帆出海，在科技革命的大势下坚持创新，成就了中国制造的“宇通力量”。

变革力，撬动行业发展的车轮 郑州宇通集团有限公司（简称“宇通”）的前身——河南省交通厅郑州客车修配厂（后更名为郑州客车厂）于1963年成立，同年便成功试制了河南省首辆JT660型长途客车。

上世纪80年代末，宇通抓住改革开放的机遇，围绕产品创新和体制转型，开启了大刀阔斧的变革。首先是把试制车间分离出去，采用承包方式，开发一片“试验田”。上世纪90年代初，宇通抓住长途客运需求爆发的机会，推出了深受市场欢迎的卧铺客车，开启长途客运新篇章，有力地缓解了群众的出行难题，一直到卧铺客车退出历史舞台，宇通卧铺客车的市场占有率始终保持在50%以上。

随后，宇通抓住国企股份制改革机遇，于1993年率先在行业进行股份制改革，引入现代化的经营管理理念。1997年在A股上市，成为我国客车行业第一家上市公司，并在1999年进行企业改制。

这两次变革，推动宇通驶入发展快车道。宇通依靠上市融资建成了占地1700亩、当时亚洲规模最大的新客车生产基地，并于1998年正式启用，当年就将产销量提升至4700台，迅速成长为国内客车行业领军品牌。

2003年，宇通的销量取得重要突破，位居我国客车行业前列，持续至今。而这一成绩的取得，也为走向国际舞台、拓展海外市场积攒了底气和实力。

走出去，打造“中国制造”名片

近年来，以装备制造、交通运输为代表的民族制造企业积极参与“一带一路”建设，不断加快“走出去”的步伐，实现了产品、技术双输出。在一众“扬帆出海”的中国企业中，宇通的表现十分亮眼。

早在2002年，宇通就实现了客车出口。2006年，宇通成为国家整车出口基地并拿到进出口免检证书。截至2018年，宇通累计出口客车64287辆，大中型客车连续8年全球销量领先，产品批量远销欧洲、拉美、非洲、中东等30多个国家和地区。一连串数字，记载着宇通拓展海外市场的稳健步伐，宇通凭借优质产品和创新科技为全世界创造着美好出行体验。

在非洲，宇通已在近50个国家建立完善的销售服务网络, 累计销量超过15000辆，位居中国客车出口行业第一名。除了产品输出，宇通还在当地建立KD（散件组装）工厂，为当地经济多元化发展、汽车工业水平提升提供大量的技术、人才支持。

在古巴，宇通市场占有率超过90%，不仅带去车辆产品，更提供涵盖交通规划、服务网络建设、车辆设计、车辆后台监控系统搭建的全套解决方案，并总结出海外拓展的独特模式。在智利，宇通纯电动客车每年能为当地减少碳排放9700多吨。

在环保准入严苛的欧洲，宇通也成为优先采购品牌之一。在法国，宇通是当地最大的纯电动城间车供应商；在英国，宇通累计销量超过410台；在俄罗斯，宇通销量已超3559台；在北欧的丹麦、冰岛，宇通成为当地首批采购的纯电动客车品牌。2018年俄罗斯世界杯期间，300多辆宇通客车承担大部分明星球队的通勤服务；联合国气候大会上，宇通作为非欧客车品牌进行展示和推广……

对于海外出口，宇通坚持个性化设计：每进入一个国家，宇通都会派技术团队对实地路况、客户使用习惯、当地法律法规进行全方位调研，以此为依据优化相应的出口车型。宇通也积极通过在境外建立的配件中心、维修站，遇到问题力求第一时间解决。凭借优质的产品和服务，宇通成功地开拓海外市场、畅销全球，成为代表中国品牌的一张亮丽名片。

新科技，夯实“中国智造”底气

自成立以来，宇通以创新为灵魂，以品质为生命，在科技创新的道路上不断追赶，为实现“中国制造”到“中国智造”而努力。脚踏实地、自主创新，一直是宇通安身立命的根本，也是宇通实现可持续发展的动力。

宇通长期坚持合理的研发投入，每年的研发费用保持在营业收入的3%—5%，并且建立了国家电动客车电控与安全工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、国家认可实验室、企业博士后科研工作站、客车安全控制技术国家地方联合工程实验室等多个研发创新平台，承担46项国家和省级科研项目，建立了105项国家和行业标准，拥有1927项有效专利。

在长期钻研和前瞻布局的积淀下，宇通客车的技术创新成果始终与行业的发展导向保持一致，在新能源、智能网联、自动驾驶等前沿科技领域，取得了令人瞩目的成就。

在新能源领域，宇通掌握了新能源“三电”核心技术，自主研发的睿控技术及产业化项目曾荣获“国家科技进步奖”。早在1997年，宇通就开始了新能源客车的研发，1999年开发出第一款纯电动客车。2019年8月底，宇通成功交付第12万辆新能源客车，不仅巩固了在新能源客车领域的领导地位，还标志着宇通新能源客车进入更加成熟的新阶段。

宇通在技术创新上的又一成果是T7的问世。历经11年多轮攻关，宇通T7于2015年正式上市，成为我国中高端公务商务用车主导品牌，并凭借高品质和良好口碑，成为众多国内外重大会议和活动的用车“标配”。

2019年5月，宇通自主研发的L4级自动驾驶巴士在郑州智慧岛开放公交线路落地试运行，并正式推出5G智能公交系统解决方案，让国人离“未来客车”梦想更近一步。

除了自身发展，宇通以其科技“烙印”和自主创新底色，还主动承担起推动行业升级的使命。落户宇通的国家电动客车电控与安全工程技术研究中心，定位于电动客车“电控”“安全”等核心技术研发和产业化，致力于提高电动客车经济性、可靠性和安全性，助力我国汽车产业的技术升级。

未来，宇通将敏锐把握政策和行业趋势，积极投身科技创新浪潮，为打造中国制造的“宇通样板”，勠力前行。

宇通，为美好出行。

数据来源：宇通客车

《 人民日报 》（ 2019年09月27日 19 版）

(责编：杨曦、庄红韬)