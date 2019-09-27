多方聚力打造大湾区“中国纳米谷”

本报电 （郭哲涵、古钦宏）近日，中新广州知识城管理委员会、国家纳米科学中心、科学城（广州）投资集团有限公司三方签署《共建粤港澳大湾区纳米创新产业集聚区合作备忘录》，共同聚力打造“中国纳米谷”。据悉，粤港澳大湾区纳米创新产业集聚区依托国家纳米科学中心建设，将引进国内外一流的纳米科技人才团队和高端项目，未来将打造成为全球领先的“纳米创新集群”，形成纳米技术产业集聚区和辐射效应圈，建成“中国纳米谷”。

据介绍，纳米产业集聚区规划建设用地1.1平方公里，按照“一区四园”模式分阶段开发建设，包括纳米智能技术科技园、纳米生命与健康技术科技园、纳米创新能源与环境科技园、纳米超级复合材料科技园四大园区。

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