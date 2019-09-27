统计局：前8个月规模以上工业企业实现利润总额约4万亿元

人民网北京9月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的工业企业财务数据显示，2019年1—8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额40163.5亿元，同比下降1.7%，降幅与1—7月份持平。国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，从8月份当月情况看，主要受工业生产销售增速放缓、工业品出厂价格降幅扩大以及超强台风不利因素等多重影响，工业利润同比小幅下降2.0%。

朱虹分析，1—8月份工业企业效益情况呈现以下六个特点：

一是汽车、电子、有色等主要行业利润增长有所改善。1—8月份，汽车、电子行业利润同比虽分别下降19.0%和2.7%，但降幅比1—7月份分别收窄4.2和3.6个百分点；有色行业利润同比增长9.7%，增速比1—7月份加快3.7个百分点。

二是装备制造业、高技术制造业、战略性新兴产业利润增长不同程度回暖。1—8月份，装备制造业利润同比下降0.7%，降幅比1—7月份收窄2.2个百分点；高技术制造业和战略性新兴产业利润分别增长2.8%和3.0%，增速分别加快1.6和0.5个百分点。

三是私营企业和小型企业利润保持增长。1—8月份，私营企业和小型企业利润同比分别增长6.5%和10.3%。

四是外商及港澳台商投资企业利润降幅有所收窄。1—8月份，外商及港澳台商投资企业利润同比下降5.8%，降幅比1—7月份收窄1.1个百分点。

五是资产负债率下降。8月末，规模以上工业企业资产负债率为56.8%，同比降低0.5个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为58.4%，降低0.9个百分点。

六是产成品存货周转有所加快。8月末，规模以上工业企业产成品存货周转天数为17.2天，同比减少0.2天。

以下为各项分类数据：

1—8月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额12141.5亿元，同比下降8.6%；股份制企业实现利润总额29581.1亿元，同比持平；外商及港澳台商投资企业实现利润总额9789.6亿元，下降5.8%；私营企业实现利润总额11303.4亿元，增长6.5%。

1—8月份，采矿业实现利润总额3807.4亿元，同比增长2.1%；制造业实现利润总额33045.0亿元，下降3.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3311.1亿元，增长11.0%。

1—8月份，在41个工业大类行业中，28个行业利润总额同比增加，13个行业减少。主要行业利润情况如下：电气机械和器材制造业利润总额同比增长15.8%，专用设备制造业增长13.3%，电力、热力生产和供应业增长12.4%，非金属矿物制品业增长11.1%，有色金属冶炼和压延加工业增长9.7%，石油和天然气开采业增长7.3%，通用设备制造业增长4.3%，农副食品加工业增长2.5%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降53.1%，黑色金属冶炼和压延加工业下降31.3%，汽车制造业下降19.0%，化学原料和化学制品制造业下降13.1%，煤炭开采和洗选业下降4.3%，纺织业下降3.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降2.7%。

1—8月份，规模以上工业企业实现营业收入68.39万亿元，同比增长4.7%；发生营业成本57.71万亿元，增长5.0%；营业收入利润率为5.87%，同比降低0.38个百分点。

8月末，规模以上工业企业资产总计115.78万亿元，同比增长5.8%；负债合计65.81万亿元，增长5.0%；所有者权益合计49.97万亿元，增长6.9%；资产负债率为56.8%，同比降低0.5个百分点。

8月末，规模以上工业企业应收票据及应收账款16.92万亿元，同比增长4.0%；产成品存货42898.1亿元，增长2.2%。

1—8月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.39元，同比增加0.25元；每百元营业收入中的费用为8.62元，同比增加0.17元。

8月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为91.0元，同比减少1.2元；人均营业收入为136.4万元，同比增加11.2万元；产成品存货周转天数为17.2天，同比减少0.2天；应收票据及应收账款平均回收期为54.5天，同比增加1.4天。

8月份，规模以上工业企业实现利润总额5177.9亿元，同比下降2.0%，7月份为同比增长2.6%。

(责编：杨曦、付长超)