原标题：首票展品顺利通关，第二届进博会首发新产品新技术预计将超首届

9月26日，一辆由意大利拉斯佩齐亚港出港运抵上海的、重约3吨的2019全新款依维柯DAILY 4x4八速自动档商用车，通过ATA单证册的方式向上海会展中心海关申报，成为第二届进博会首票通关进境展品。

第二届进博会企业商业展招展工作早在首届进博会开幕之前便已启动，展览面积两次扩大,增至30多万平方米,仍然“一展难求”。据统计，共有来自150多个国家和地区的3000多家企业参展，签约参展的世界500强和行业龙头企业超过首届，首发的新产品、新技术预计也将超过首届。在首届基础上，企业商业展进一步优化展区设置，新增养老康复、AR&VR等新题材，增设室外展场，新增室外汽车“无人驾驶”活动区、冬奥会冰雪项目体验区等亮点。目前，各项展务落地工作正在积极推进中。

作为改革开放后首家进入中国市场的国际商用车生产企业，依维柯自1985年起便见证和亲历了中国的高速发展。2018年，依维柯作为唯一的进口商用车品牌参与了首届进博会，取得了积极成效。今年依维柯将再次登上进博会的舞台，展区面积将从去年的120平米扩大到301平米，带来了更多新款车型的亚洲“首秀”。

在上海会展中心海关报关大厅，依维柯DAILY 4x4八速自动档商用车的报关过程在几秒钟内便得以顺利完成。据悉，海关去年针对首届进博会出台的“将海关签注ATA单证册项下进口博览会暂时进境展览品的首次进境期限，在单证册有效期内由目前的6个月延长至单证册有效期”的支持措施将在第二届进博会期间延续。企业可以充分利用这本单证册的有效时间，在中国境内做展品的后续推广，也可节省办理海关签注延期手续的过程，充分扩大参展效应。

除此之外，今年上海海关专门成立了上海会展中心海关，统筹全部国际会展监管资源，通过设置专窗、简化审批准入手续、优化查检流程等措施，全面提升第二届进博会的通关便利化水平；同时引入大数据理念，进一步开发跨境贸易管理大数据平台进博会物资证明函无纸化、展中巡馆、展后处置等业务模块，确保对进口博览会参展商、展览品信息实施数字化、智能化、便利化、集约化的全流程监管，保障第二届进博会成功举办。

而中国银行积极响应通关便利化政策，为进博会度身定制保函开立方案，与进博会展品通关便利、准时、高效的需求相契合。进博会期间，中国银行将为暂时进境展览品办理税款总担保开立保函，有效提升进博会展品的通关效率。

(责编：栗翘楚、杨曦)