鼓舞“赣”“进”——中国国际进口博览会招商路演走进南昌

2019年9月25日，第二届中国国际进口博览会第二十场招商路演在江西省南昌市举行，本次招商路演主要面向江西省及周边地区装备和医疗器械及医药保健行业的采购商，特别是民营企业、中小企业进行宣讲。时值秋分，正是酝酿收获之季，“进博之歌”唱响彭蠡之滨。

中国国际进口博览局副局长刘福学出席活动并讲话，他指出，党中央、国务院对办好进口博览会高度重视，胡春华副总理亲自赴沪调研，要求要高标准、严要求推进第二届进口博览会最后阶段筹备工作。目前招商工作不断提速，取得了积极成果。希望江西省能够积极利用进口博览会的重要平台，进一步发展外贸、引进外资，全方位开展对外合作，积极邀请采购商到会洽谈采购。

江西省商务厅副厅长方向军出席活动并致欢迎辞，他表示全省上下高度重视、全力参与进口博览会相关工作，扎实推进精准招商和高水平配套活动组织工作，为进博会的成功举办贡献“江西力量”。

进口博览会招商路演全程支持单位中国银行代表、江西省分行行长蔡兴华介绍了进口支持服务。中国国际进口博览局招商处作招商主题宣介，国家会展中心展览部介绍第二届进口博览会装备展区和医疗器械及医药保健展区展商展品信息；日本那智不二越、德尔格等参展商代表分享了参展感受和第二届参展展品信息，最后，路演活动各参与方进行了互动交流。

本次宣传路演由中国国际进口博览局、江西省商务厅共同主办，江西交易团相关人员，江西省装备和医疗器械及医药保健相关行业采购商及行业组织，进口博览会参展商代表，中央媒体驻江西代表，江西当地主流媒体和行业媒体代表，有关支持单位代表等500多人参加。

延伸阅读：7月1日，第二届进口博览会专业观众注册报名系统正式开放，注册报名方式：在中国国际进口博览会官网（www.ciie.org）—“企业商业展”—“专业观众”—“参观预登记”项下报名注册。在首届的基础上，本届进博会专业观众注册报名的审核流程进一步完善，系统功能进一步优化，增设了无邀请码注册、证件邮寄等功能，方便广大采购商报名参会。

第二届进口博览会企业商业展规划面积30万平米，目前展览面积已经超过原规划，仍然“一展难求”。作为首届中国国际进口博览会最具人气的展区之一，装备展区在今年将仍然拥有众多世界500强和行业龙头企业带来更多“明星”展品和前沿技术。此外，装备展区首次增设室外展区，用于展示工程、农用、施工、建材、矿山等大型专业机械，全地形工程车辆，特种车辆及配套服务等“硬核”展品。

医疗器械与医药保健展区与人民群众的健康、美好生活息息相关，首届进博会展示的硬币大小的心脏起搏器，目前已经开始在医疗领域发挥作用。第二届进博会，拜尔、强生、西门子医疗、飞利浦等一大批在行业内有影响力的企业将携带更多药品、医疗器械及服务、营养保健食品、养老康复及辅助产品等展品和技术“亮相”进博会，将继续通过进博会这一平台助力建设健康中国。

(责编：栗翘楚、杨曦)