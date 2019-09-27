多项“优化参展体验”措施出台 第二届进博会好看又好逛

9月25日，第二届中国国际进口博览会优化参展体验宣介会在国家会展中心（上海）举行。

在宣介会上，进口博览局运营统筹组相关负责人分别介绍了完善展会指引标识、服务点位设施及新增非遗和中华老字号展示等多项优化参展体验的措施。

标识更完善，“路痴”有救了

经前期调研及多部门研究后，将标志完善方案分为四部分：一是场馆固定标识完善方案；二是多语种标识方案；三是大会临时标识方案；四是首日论坛临时标识方案。

本次标识完善方案共有四个亮点，一是场馆固定标识部分主要增加“我在这”、“距离”信息等标识，提高方位感、空间感；二是增加多语种标识，满足各国嘉宾参展需求；三是优化大会临时标识方案并增加智能机器人指引，提升参展指引性、提高参展便捷性、提高参展科技感；四是完善首日论坛临时标识方案，增强嘉宾入场、离场及就餐路线过程中的位置感。

本次标识完善方案除展馆加层所需修改标识约1200个点位外，新增固定标识及多语种标识共计约600个点位，大会临时标识及首日论坛临时标识共计约500个点位。

服务更到位，参展不再“暴走”

结合首届进博会的现场运营情况及第二届展区分布和会议活动安排，第二届进博会目前已规划了20个项目的近140个功能服务点位和190个自助服务设施。在保留首届已设置的综合服务区、贸易洽谈区、联合办公室、展位预订办公室、VIP休息室、媒体休息区等功能服务点位的基础上，新增了失物招领点、投诉受理服务点、红十字救护服务点及智能机器人服务点。

第二届进博会还将根据参展路线，布设数个观众休息区，配置加热饮水机，并按照垃圾分类标准配置相应的可回收垃圾、湿垃圾、干垃圾及有害垃圾垃圾桶，营造良好的参展体验。

此外，目前展馆范围内又增设了600组手机充电座椅，按照馆内标识四种颜色定制，分别投入展馆中心通道区域中供参会人员使用。

除了“看得见”的服务，第二届进博会还在“看不见”的服务上下功夫。国家会展中心（上海）制定了针对性的空气治理方案，将在第二届进博会所有展馆卫生间安装嵌入式灯净化器。

文化更多元，非遗“有你好看”

为塑造更好的参会体验，第二届进博会将增设“非物质文化遗产暨中华老字号”文化展示项目，在“买全球、卖全球”的同时，打造一个面向世界、弘扬民族文化的展示平台。

总展示面积约4000平米，利用空间进行专区集中展示：在0米层中央广场中心舞台进行“非遗”文艺演出；在0米层中央广场、北广场，8米层会展步道、东西厅设置专区进行各省市非遗文化和中华老字号展品的展示及互动体验。

除了非遗文化和中华老字号的展示，第二届进博会还公开征集中央广场文化公益演出活动，目前已有来自陕西、浙江、云南、新疆、上海等14个省市自治区和法国、意大利、印度等5个国家的文艺节目63台，涵盖声乐、舞蹈、民乐、西洋乐、戏剧、戏曲6大类。

(责编：栗翘楚、杨曦)