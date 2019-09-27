非物质文化遗产和中华老字号将首次登上进博会“舞台”

为塑造更好的参会体验，第二届进博会将增设“非物质文化遗产暨中华老字号”文化展示项目，在“买全球、卖全球”的同时，打造一个面向世界、弘扬民族文化的展示平台。

进博会运营统筹组王玉贤介绍，本次非遗暨老字号总展示面积约4000平米，利用空间进行专区集中展示：在0米层中央广场中心舞台进行“非遗”文艺演出；在0米层中央广场、北广场，8米层会展步道、东西厅设置专区进行各省市非遗文化和中华老字号展品的展示及互动体验。

其中，上海本次进博会非遗暨老字号展会主题为：“遇见上海：传承与创新、开放与包容”。集聚一批具备上海文化特色的非遗及老字号品牌，通过老牌新品展示、非遗故事挖掘、匠人表演、伴手礼销售、非遗演出等形式，充分展示以“江南文化、海派文化、红色文化”为主要内容的上海文化特质和“开放、包容、创新”的上海城市特质。

中央广场展示区一侧搭建海派石库门主题场景，还原上海地方特色生活画面，展示石库门微雕、海派家具等非遗展品；另一侧搭建江南海派民居，以粉墙黛瓦红灯笼的轮廓外形，设有顾绣、海派剪纸等匠人互动体验，金山农民画、大白兔、凤凰自行车等作为静态展品陈列。

馆间会展步道展示区根据场地条件打造“石库门里弄”“南京路”“美术馆”三个主题场景。通过充满生活气息的场景设置，增强与受众的互动感，让中外友人切身感受海派非遗和老字号的匠心传承，推陈出新。

重庆将在北广场展示其特有的美食文化——重庆火锅，在大火锅上方，定制凤凰形状的装置，凤凰从半空向上攀升，大火锅的震撼伴随凤凰一起，呈现在各位嘉宾面前，丝带、火锅、凤凰新城一整个展台的视觉中心，一带一路、火锅文化、凤舞飞天共同呈现一派欢腾。

在馆间会展步道和东西登录厅展示区，各省市特有的文化元素将融合进博会元素，集中对外统一展示。比如，山东的主题“至诚山东”，设计以素雅的白色墙体搭配中国传统红色窗纹为主，引入儒家至圣先师孔子形象和国家级非遗潍坊风筝元素，细节彰显传统文化特色又体现非物质文化遗产的传承和发展。

除了非遗和中华老字号的展示，第二届进博会还面向全国各省份和其他参展国家公开征集中央广场文化公益演出节目，目前已征集到陕西、云南、浙江、新疆、上海等14个省市自治区以及法国、意大利、印度等5个国家的文艺节目共63台，表演形式涵盖声乐、舞蹈、民乐、西洋乐、戏剧、戏曲6大类。

本次演出活动将“非遗”作为核心主题，在展示具有各国、各地区、各民族特色的文化遗产和艺术作品同时，与中央广场和其他区域的非遗展位形成展演互动，增进各国、各地区之间以艺术为纽带开展友好交流。

演出节目包含了多个世界级和国家级非遗项目，其中包括印度共和国《瑜伽表演》、新疆维吾尔自治区《十二木卡姆选段》、上海市《少儿京剧传统和现代戏经典选段联唱》等，将为观众和嘉宾呈现一场场非遗艺术盛宴。

(责编：栗翘楚、杨曦)