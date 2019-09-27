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第二届进博会将设立330个服务点位设施

2019年09月27日08:18  来源：www.ciie.org
 
原标题：新增充电座椅、失物招领、红十字救护、进宝机器人……第二届进博会将设立330个服务点位设施

在9月25日第二届进博会优化观展体验宣介会上，进口博览局公布了一系列专业化服务措施，其中新增了失物招领、投诉受理、红十字救护及智能机器人等服务点。

进博会运营统筹组彭春焰介绍，结合首届进博会的现场运营情况及第二届展区分布和会议活动安排，目前已规划了20个项目的近140个功能服务点位和190个自助服务设施，在保留首届已设置的综合服务区、贸易洽谈区、联合办公室、展位预订办公室、VIP休息室、媒体休息区等功能服务点位的基础上，新增了失物招领点、投诉受理服务点、红十字救护服务点及智能机器人服务点。

在第二届进博会期间，将在主登录大厅设置综合服务区，入驻含上海市司法局、上海市工商局、上海海事局、上海市市场监管局、上海海关等在内的城市服务保障单位以及进口博览会合作伙伴、指定服务商等单位20余家，在博览会期间提供现场政策咨询、纠纷处理及相关增值服务等。

与首届进博会相比，第二届进博会联合办公室除了提供主场搭建单位、主场运输单位、审图单位、展馆物业等现场服务外，还将新增投诉受理服务及红十字救护服务。充电站将分布于全馆60余个功能服务点位，提供免费充电宝租借服务。“进宝智能机器人”也将分布于全馆近20个功能服务点位，提供场馆导览、企业商业展展区、会议活动等查询服务。

值得一提的是，为了更好地服务外籍参会人员，第二届进博会将在全馆近80个功能服务点位布设翻译设备，以提供多语种接待咨询服务。

诺大的进博会，观展走累了怎么办？第二届进博会将根据观展路线布设数个观众休息区，配置加热饮水机，并按照垃圾分类标准配置相应的可回收垃圾、湿垃圾、干垃圾及有害垃圾垃圾桶，营造良好的观展体验。

此外，在现有400组休闲椅的基础上，目前展馆范围内又增设了600组手机充电座椅，按照馆内标识四种颜色定制，分别投入展馆中心通道区域中供参会人员使用。

除了“看得见”的服务，第二届进博会还在“看不见”的服务上下功夫。国家会展中心（上海）制定了针对性的空气治理方案，将在第二届进博会所有展馆卫生间安装嵌入式灯净化器。

第二届进博会的卫生间将在分解异臭味的同时，通过天然植物挥发液主动捕杀空气中的细菌病毒，全方位无死角的确保展客商优质的如厕环境，确保各方来宾的身体健康，彻底解决展馆大客流下卫生间异味的难题。

(责编：栗翘楚、杨曦)
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