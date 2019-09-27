原标题：欢迎积极参加第二届进博会，应勇会见日本长崎县知事中村法道一行

发布日期： 2019年09月06日 来源：解放日报

上海市市长应勇昨天会见了日本长崎县知事中村法道率领的长崎县代表团一行。

应勇说，中日互为重要近邻，两国应为维护世界和平、促进共同发展携手作出更大贡献。地方合作与民间交流是两国交往的重要组成部分，上海与长崎缔结友好交流关系以来，双方的合作持续深化，友谊不断加深。上海作为中国最大的经济中心城市，正按照中央部署，坚定推进经济全球化和投资贸易自由化、便利化。我们愿与长崎加大经贸、旅游等领域合作，加强人文交流和青少年交往，并借鉴日本及长崎在社会治理、城市更新、立体交通等领域的经验。也欢迎日本及长崎企业积极参加今年11月在沪举办的第二届中国国际进口博览会。

中村法道说，日中两国一衣带水，长崎与中国及上海有着长期的经贸往来，中国文化给长崎带来了深远影响。与中国及上海的友好情谊，已成为长崎的重要财富。祝愿中国及上海取得更大发展，希望不断加强交往，深化合作，共同将两地的友谊世代相传。

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