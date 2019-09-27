展会标识更完善 力争让参会人员“行得畅”

原标题：展会标识更完善，第二届进博会再也不怕“迷路”了

3万平方米的国家展、30多万平方米的企业商业展……如何让参展商、采购商等参会人员不迷路？第二届进博会对整体标识体系进行了再次完善，力争让所有参会人员“进得来、走得去、行得畅”。

进博会运营统筹组李晶晶介绍，进口博览局根据7月19日组委会第二次全体会议上提出“合理设置引导标识，增设更多英文标识”的总体要求，征求了上海市相关单位、内部员工、各主办单位建议，同时邀请了25名合作单位首次来馆的员工进行了路线模拟，总共收到反馈意见约50份。

进口博览局在征询多方意见并汇总梳理后，还与上海市公安前方指挥部、上海市商务委员会进口博览会协调处及上海市交通委员会进行方案研讨，最终将标识完善方案分为四部分：一是场馆固定标识完善方案；二是多语种标识方案；三是大会临时标识方案；四是首日论坛临时标识方案。

李晶晶表示，本次标识完善方案共有四个亮点，一是场馆固定标识部分主要增加“我在这”、“距离”信息等标识，提高方位感、空间感；二是增加多语种标识，满足各国嘉宾观展需求；三是优化大会临时标识方案并增加智能机器人指引，提升观展指引性、提高观展便捷性、提高观展科技感；四是完善首日论坛临时标识方案，增强嘉宾入场、离场及就餐路线过程中的位置感。

本次标识完善方案除展馆加层所需修改标识约1200个点位外，新增固定标识及多语种标识共计约600个点位，大会临时标识及首日论坛临时标识共计约500个点位。

(责编：栗翘楚、杨曦)