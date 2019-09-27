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“首届进博会”印章在京展出

2019年09月27日08:20  来源：进口博览局
 

　　近日，“印记中国（1949-2019）——庆祝中华人民共和国成立70周年大众篆刻作品展”在北京中华世纪坛艺术馆开幕。

　　400多枚大小不一的印章整齐排列在精心布置的展柜中，新中国70年的历史大事件浓缩在篆刻作品中，其中包括中华人民共和国成立、成渝铁路通车、红旗牌轿车制成、第一颗原子弹爆炸成功等里程碑事件，而“首届进博会”印章也被陈列其中。

　　2018年11月5日-10日，首届中国国际进口博览会在上海举行，是世界上第一个以进口为主题的国家级展会。

　　“首届进博会”印章的设计者——55岁的郝逢清目前在中国国际贸易中心工作，他说：“我虽然不直接做进出口业务，但是三十多年的工作都和中国对外经贸事业相关，而进博会是我国外经贸事业中的一件大事。”

　　“首届进博会”这五个字以繁体小篆体雕刻在一块长宽4.5厘米，高13厘米的琉璃印章上，琉璃印章的侧面还配有盛世牡丹花纹的图案。

　　“选用小篆的印篆体，是为了显示我国源远流长的历史，在印章边框左上角留了一个小口，则含有进出口贸易和对外开放的意义，”郝逢清解释他的创作意图。“选择了粗边框，则是表示进博会是一件非常正式的活动。”

　　从小就热爱书法的郝逢清，目前是北京神州书法研究会理事。他在今年3月份得到展览创作任务，设计了包括“中国入世”“引进来、走出去”“中国东盟自贸区”“第一货物贸易大国”等字样的7个印章。

　　为了创作“首届进博会”这枚印章，郝逢清曾三易其稿，最终被展览组委会完全采纳。其他的印章设计稿则经专家改动，作为集体作品在展览中陈列。

　　据主办方介绍，“印记中国”大众篆刻作品展将在中华世纪坛艺术馆展览至10月10日。

(责编：栗翘楚、杨曦)
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